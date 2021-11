Press Release

November 11, 2021 Pangilinan's persistence yields DBM rules allowing P41B direct purchase from farmers, fishers AFTER Senator Francis "Kiko" Pangilinan's constant follow-up with the Department of Budget and Management (DBM), the implementing rules and regulations (IRR) for the roll-out of the provision on negotiated procurement with farmers and fisherfolk have finally been released. The Government Procurement Policy Board (GPPB) on Wednesday submitted to the Senate a copy of the IRR that will allow government agencies to buy food directly from farmers and fisherfolk, a key component in Pangilinan's Sagip Saka Law. DBM, which supervises GPPB, committed to publish the guidelines early next week so there would no longer be any obstacle for easy and direct purchases from farmers and fisherfolk. "Salamat sa pagka-release ng IRR at sana maipaalam na ito sa pinakamaraming tao. Merong di bababa sa 41 billion pesos na nakalaan sa budget ng DOH, DSWD, DILG, at DepEd ngayong taon para sa direktang pagbili sa mga magsasaka at mangingisda. Wala pa dyan ang sa LGU (We are grateful for the IRR release and we hope that it would disseminated to as many people as possible. At least 41 billion pesos is allocated in this year's budget of the DOH, DSWD, DILG, and DepEd for the direct purchase from farmers and fisherfolk. The amount does not even include the LGUs')," Pangilinan said. "Malaking pera itong diretsong mapupunta sa bulsa ng ating mga magsasaka at mangingisda. Malaking bagay ito, lalo na sa panahon ng pandemya, pagbaha ng imports, at sari-saring bagyo na kinakaharap ng mga nagpapakain sa atin (This huge amount will go directly to the pockets of our farmers and fisherfolk. This is a big help especially during the pandemic, the flood of imports, and the many storms that face those who feed us)," he added. The DBM's budget was tackled at the Senate plenary today. A couple of weeks ago, at the Senate hearing on the 2022 budget for DBM, Pangilinan warned that he would move to defer DBM's 2022 budget if the IRR is not released. "Matatapos na ang 2021, hindi pa magamit-gamit ang bilyon-bilyong halaga na nakalaan sa batas na makatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda (2021 is almost over and the billions allotted in the law to help our farmers and fisherfolk have still not been used)," he said. The GPPB had said it needed to review and amend the negotiated procurement guidelines to implement Pangilinan's Sagip Saka Law, which was signed in April 2019. The released IRR calls for participation of local communities "through community or social groups, or members thereof, in the delivery of goods and simple infrastructure projects." According to the IRR, the amount of goods and simple infrastructure covered should not exceed P5 million, while labor-only contracts should not go beyond P1 million. Pilot implementation of the program will involve identified local government units and agencies, including the Departments of Social Welfare and Development, Agriculture, Agrarian Reform, Health, and Education. "Ang direktang pagbili sa ating mga magsasaka at mangingisda ay magre-resulta ng mas mura at mas sariwang pagkain. Malaking tulong ito sa mga naghihigpit ng sinturon (Direct purchase from farmers and fisherfolk means lower prices of quality food. This would ease the burden of our people who are barely making both ends meet)," Pangilinan said. Resulta ng paggiit ni Kiko: patakaran para direktang bumili ng P41B na pagkain sa magsasaka, mangingisda MATAPOS ang masugid na pagbabantay at pag-uusisa ni Senator Francis "Kiko" Pangilinan sa Department of Budget and Management (DBM), sa wakas ay inilabas na ang mga patakaran o implementing rules and regulations (IRR) para mapasimulan ang probisyon sa direktang pagbili sa mga magsasaka at mangingisda (negotiated procurement). Ang Government Procurement Policy Board (GPPB) ay nagsumite nitong Miyerkules lamang ng kopya ng IRR sa Senado na magbibigay pahintulot sa mga ahensiya ng pamahalaan na bumili ng pagkain mula mismo sa mga magsasaka at mangingisda -- isang mahalagang bahagi ng Sagip Saka Law ni Pangilinan. Nangako ang DBM, na siyang namamahala GPPB, na ilalathala ang mga patakaran sa susunod na linggo at nang wala nang hadlang para sa mabilis at direktang pagbili mula sa magsasaka at mangingisda. "Salamat sa pagka-release ng IRR at sana maipaalam na ito sa pinakamaraming tao. Merong di bababa sa 41 billion pesos na nakalaan sa budget ng DOH, DSWD, DILG, at DepEd ngayong taon para sa direktang pagbili sa mga magsasaka at mangingisda. Wala pa dyan ang sa LGU," ani Pangilinan. "Malaking pera itong diretsong mapupunta sa bulsa ng ating mga magsasaka at mangingisda. Malaking bagay ito, lalo na sa panahon ng pandemya, pagbaha ng imports, at sari-saring bagyo na kinakaharap ng mga nagpapakain sa atin," he added. Tinalakay ang budget ng DBM sa plenaryo ng Senado ngayong araw. Nitong nakaraang ilang linggo, sa pagdinig ng Senado sa 2022 budget ng DBM, nagbabala si Pangilinan na isusulong niya ang pagpapaliban ng 2022 budget ng DBM sakaling hindi pa rin mailabas ang IRR. "Matatapos na ang 2021, hindi pa magamit-gamit ang bilyon-bilyong halaga na nakalaan sa batas na makatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda," wika niya. Ayon sa GPPB, kinailangan nitong muling pag-aralan at amyendahan ang mga panuntunan ng direktang pagbili sa mga magsasaka at mangingisda upang maipatupad ang Sagip Saka law ni Pangilinan na nilagdaan noon pang Abril 2019. Hinihikayat ng IRR ang pakikilahok ng mamamayan "sa pamamagitan ng mga grupong pangkomunidad o samahang panlipunan, o mga miyembro nito, sa paghahatid ng mga paninda at mga simpleng proyektong pang-imprastraktura." Ayon sa IRR, ang halaga ng mga paninda at simpleng proyektong pang-imprastraktura ay hindi dapat lumampas ng 5 milyong piso, samantalang ang mga kontratang para sa labor o paggawa ay hindi dapat humigit sa 1 milyong piso. Kabilang sa paunang implementasyon ng programa ang ilang ahensiya at yunit ng pamahalaan tulad ng mga Departamento ng Social Welfare and Development, Agriculture, Agrarian Reform, Health at Education. "Ang direktang pagbili sa ating mga magsasaka at mangingisda ay magreresulta ng mas mura at mas sariwang pagkain. Malaking tulong ito, lalo na sa ating mga kababayang naghihigpit ng sinturon," saad ni Pangilinan.