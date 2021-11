STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE QUARTERLY RELEASE OF SOCIAL PENSION TO SENIOR CITIZENS

Mission accomplished!

Magandang balita na tayo ay pinakinggan sa panawagan nating gawing kada tatlong buwan na ang pagbibigay ng pension sa ating mga indigent senior citizens.

Malaking kaluwagan ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga nakatatanda pagdating sa pagkain at gamot, lalo pa't patuloy na nararanasan ang epekto ng pandemya sa ekonomiya. Yan mismo ang layunin ng inihain kong resolusyon, na hindi maantala ang benepisyo ng ating mga lolo at lola dahil kada araw o buwan na madelay ito ay kalusugan at buhay na ang nakataya.

Ngiting tagumpay ito para sa lahat!

Lubos din ang pasasalamat ko sa Coalition of Services of the Elderly, Inc., Aksyon sa Pensyon Coalition at Confederation of Older Persons Association of the Philippines na kasama nating nagsusulong sa kapakanan ng senior citizens.

Sa kabila nito, patuloy pa rin ang ating trabaho sa Senado para maisabatas na ang panukala nating Universal Social Pension for Senior Citizen upang madagdagan pa ang natatanggap na pension at lahat ng nakatatanda ay makakasama na sa listahan ng beneficiaries. Makakaasa kayong hindi maantala ang pagsusulong natin nito.