Press Release

November 15, 2021 On Dargani arrest "Good job sa OSAA sa mabilis na aksyon laban sa mga nagtapon ng pera ng Covid funds para ipambili ng Lamborghini at Ferrari. Salamat sa agarang pagpapatupad ng aming mosyon ni Senator Drilon. Walang substitute sa maagap na law enforcement. Thumbs-up din sa leadership ni Senate President Sotto para sa pagtataguyod sa Senado bilang isang independent at co-equal branch. Sa magkapatid na Dargani, wala ring mag-sa-substitute sa inyo diyan sa pansamantalang kulungan. Paparusahan ang lahat ng hindi marunong rumespeto o sa nagbabalewala sa mga kautusan at alituntunin ng Senado bilang institusyon. Warning ito sa lahat ng sangkot sa pinakagarapal na komisyon de konsumisyon ng taon."