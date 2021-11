Press Release

November 18, 2021 On China blocks, water-cannons PH military supply boats to Ayungin soldiers: "Kinokondena natin ang pagharang at pag-water-cannon sa ating mga sundalong Pilipino na naghahatid lang ng supply sa mga kasama nila sa Ayungin. Hindi tayo payag na sakupin ang mga isla natin, o bastusin ang mga sundalo natin. Hindi rin tayo payag na ibenta ang pinakamatatayog na bahagi ng ating ekonomiya sa mga negosyante ng mainland. Malampaya sa Udenna, telecoms sa Dito. Power and telecommunications are strategic concerns for any country. We recognize that we, like the rest of the world, cannot even wear our underpants without China. And the 2022 election will determine what happens to our country. Ang tanong sa ating lahat: Payag ka bang ibenta ang lupa na tinitirhan mo? Ang kinabukasan ng mga anak at apo natin?"