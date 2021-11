Poe on West Philippine Sea:

The West Philippine Sea, including Ayungin Shoal, belongs to the Filipino people.

China has no jurisdiction over these waters under our exclusive economic zone, and has no right to harass or block our boats delivering supplies to our forces.

The government must show immense grit and muscle to stand up to China's aggressive acts and reiterate our claim on Philippine waters.

The situation demands that we firmly act and assert our sovereign rights in adherence to international laws amid such destabilizing action.

________________________________________

[FILIPINO TRANSLATION]

Poe sa West Philippine Sea:

Ang West Philippine Sea, kabilang ang Ayungin Shoal, ay pag-aari ng sambayanang Pilipino.

Walang hurisdiksiyon ang Tsina sa katubigang sakop ng ating exclusive economic zone, at wala itong karapatang harangin ang ating mga bangkang nagdadala ng mga pangangailangan ng ating mga kasundaluhan.

Dapat ipamalas ng pamahalaan ang matibay na paninindigan at determinasyon upang tutulan ang agresibong gawain ng Tsina at bigyang-diin ang ating pag-angkin sa karagatang sakop ng ating teritoryo.

Mariing nananawagan ang sitwasyong ito ng kinakailangang paggiit sa ating soberanya alinsunod sa international law.