Press Release

November 20, 2021 Kumilos nang mabilis kontra avian flu: Pangilinan "Malapit sa sikmura ng mga Pilipino ang usaping manok. Tinatayang kumukunsumo ng 16.56 kilos ng chicken meat ang bawat Pinoy kada taon. Mahigit P237 billion naman ang nagiging kontribusyon ng poultry industry sa production value ng bansa. Sa gitna ng muling paglitaw ng avian flu sa ilang parte ng Asya, panawagan natin ang mga sumusunod: Una, pagsusuri ng posibilidad sa pag-ban ng poultry products mula sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng avian flu. Ito ang pinakamabisang first line of defense ng ating bansa sa muling pagpasok ng naturang sakit dito. Pigilan na bago pa ito makadapo sa local poultry industry. Nananawagan tayo sa Department of Agriculture (DA) na magpalabas ng direktiba ukol dito. Pangalawa, paigtingin ang inspeksyon sa mga inaangkat na poultry products. Magtalaga ng special teams sa mga ports, kabilang ang DA personnel para walang makalusot na produkto na kontaminado at hindi nasusuring malinis. Ikatlo, makipag-ugnayan sa local poultry industry, malaki man o maliiit, para masiguro na sapat ang supply ng manok lalo na sa inaasahang pagtaas ng demand ngayong Pasko. Bigyan sila ng ayuda kung kailangan, lalo na ang maliit na poultry raisers. Sa panahon ng napipintong krisis, ang ating local poultry industry ang ating magiging sandigan para sa sapat na supply at sa stable na presyo ng produkto. Nagdeklara ang DA na tayo ay avian flu-free na nitong January 2021. Panatilihin natin ang ganitong status. Tiyak akong natuto na tayo sa mga kamalian na ating kinaharap nito lamang Abril nang magkaroon ng African Swine Fever outbreak sa bansa. Kasama na diyan ang natutunan natin sa mishandling ng Covid-19 pandemic. Nakita natin kung gaano kahalaga ang mahigpit na pagbabantay sa dalawang nabanggit na pangyayari. Marapat lamang na natuto na tayo at hindi na muling magkulang sa pagtugon lalo pa at bumabangon pa lang ang ating bansa mula sa dagok na dulot ng Covid-19 pandemic."