Press Release

November 22, 2021 Gatchalian mulls Constitutional amendment mandating 'tandem vote' for President, VP Senator Win Gatchalian is mulling to file a bill mandating a "tandem vote" for presidential and vice-presidential candidates. Gatchalian cited the need to have the election for president and vice president patterned after a similar practice in the United States to ensure that the selection of the two highest officials of the country will come from the same political party or affiliation. "Dapat gawing tandem ang pagboto sa president at vice-president. Sa pagpili ng presidenteng iboboto, kasama na dapat sa konsiderasyon ang napiling running mate nito sa pagka bise presidente. Unang-una, mas maigi na magkapareho ang platapormang sinusulong ng presidente at bise presidente para manatiling buo o solido ang pagpapatakbo ng administrasyon. Pangalawa, kung magkaalyado sila at sakaling may mangyari sa presidente, maipagpapatuloy ng bise ang nasimulan ng presidente," Gatchalian emphasized. "Sa ganitong paraan, magiging base sa plataporma ang pagpili sa mga susunod na lider at hindi sa personalidad," he added. Considering that the next round of poll exercise is just around the corner, the senator said he will pursue the amendment in the 1987 Constitution for future national elections. "Hindi na mangyayari ito sa darating na halalan dahil kulang na sa oras. Gusto ko lang buksan ang paksang ito para pag-aralan ng mga susunod na lider ng bansa," he said. Instead of split voting, selecting a single ticket would be easier for the voters as a vote for a particular presidential candidate would also mean casting a vote for his or her vice-presidential running mate, Gatchalian explained. Under Section 4, Article VII of the 1987 Constitution, "the President and the Vice President shall be elected by direct vote from the people for a term of six years which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same date six years thereafter." Gatchalian said he is studying to introduce a piecemeal amendment to the Constitution to pave the way for the election of the two highest government officials as a single ticket. "Hindi nakakatulong sa atin kung magkaiba ang pananaw ng presidente at bise presidente sa mga polisiyang dapat na itinataguyod ng administrasyon lalo na kung mababahiran ito ng pamumulitika," he said. # # # ____________________________________________ 'Tandem vote' para sa kandidatong presidente, bise isusulong ni Gatchalian Plano ni Senador Win Gatchalian na maghain ng panukalang batas na mag-aamyenda sa konstitusyon upang imandato ang "tandem vote" sa ihahalal na presidente at bise presidente nito tuwing halalan. Ayon kay Gatchalian, napapanahon na para gayahin ang pinaiiral sa Estados Unidos sa pagboto ng presidente at bise presidente upang masiguro na ang maluluklok na dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay manggagaling sa hanay ng pareho o magkaalyadong partido. "Dapat gawing tandem ang pagboto sa president at vice-president. Sa pagpili ng presidenteng iboboto, kasama na dapat sa konsiderasyon ang napiling running mate nito sa pagka bise presidente. Unang-una, mas maigi na magkapareho ang platapormang sinusulong ng presidente at bise presidente para manatiling buo o solido ang pagpapatakbo ng administrasyon. Pangalawa, kung magkaalyado sila at sakaling may mangyari sa presidente, maipagpapatuloy ng bise ang nasimulan ng presidente," paliwanag ni Gatchalian. "Sa ganitong paraan, magiging base sa plataporma ang pagpili sa mga susunod na lider at hindi sa personalidad," giit ng senador. Aminado si Gatchalian na maaari lamang ikonsidera ang pagsasabatas nito sa mga susunod na halalan dahil wala nang sapat na panahon lalo na't ilang buwan na lamang ang nalalabi bago ang eleksyon sa Mayo 2022. "Hindi na mangyayari ito sa darating na halalan dahil kulang na sa oras. Gusto ko lang buksan ang paksang ito para pag-aralan ng mga susunod na lider ng bansa," sabi ng senador. Sa halip na split voting na nakagawian na ng mga botante sa bansa, sinabi ni Gatchalian na mas magiging madali ang pagboto kung single ticket na lang. Nangangahulugan itong bitbit na ng sino mang inihalal na presidente ang boto para sa kanyang running mate sa pagka bise presidente. Sa ilalim ng Section 4 Article VII ng Konstitusyon, nakasaad dito na "Ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo ay dapat mahalal sa pamamagitan ng direct vote at may terminong anim na taon na magsisimula ng alas dose ng tanghali ng ika-tatlumpung araw ng Hunyo pagkatapos ng araw ng halalan at magtatapos sa katanghalian ng parehong petsa pagkaraan ng anim na taon." Pinag-aaralan na ni Gatchalian ang paghahain ng piecemeal amendment sa konstitusyon na magbibigay daan para sa pagboto ng single ticket para sa dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. "Hindi nakakatulong sa atin kung magkaiba ang pananaw ng presidente at bise presidente sa mga polisiyang dapat na itinataguyod ng administrasyon lalo na kung mababahiran ito ng pamumulitika," aniya. # # #