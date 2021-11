Villanueva to Privacy Commission: Stop the 'budol SMS scams' that offer shady jobs

Senator Joel Villanueva has asked the National Privacy Commission to look into the "epidemic of 'text scams,'" particularly the kind in which cell phone numbers are barraged with job ads or offers.

Villanueva, chair of the Senate labor committee, described the apparent "robo texts being blasted" to be the "forbidden fruit of a data breach or data sale somewhere."

He said social media has been flooded with complaints of citizens who have been bombarded with job offers or sales work that promises huge commissions.

"This is the new budol in town," Villanueva said in a statement.

He called on the NPC to coordinate with the National Telecommunications Commission "on how this illegal and irritating intrusion into one's privacy can be stopped."

He described these "robo texts" as a variant of fake news, "which many people can fall for."

"In a nation where unemployment and digital disinformation are high, these kinds of messages can mislead many. Maraming kababayan po natin, lalo na ang mga naghahanap ng trabaho ang ma-si-swindle nito," he said.

Villanueva asked government agencies and telecommunications firms to work together in preventing citizens from being victimized by "smishing," a form of text message phishing, where criminals lure consumers into giving away personal or financial information.

"Nasa area pa rin po ito ng consumer protection na trabaho ng gobyerno," he said.

He said text offers on overseas jobs violate laws in labor placement, an activity that is tightly regulated by the government to shield job seekers from being victimized by illegal recruiters.

___________________________________________

Villanueva, hinikayat ang Privacy Commission na silipin ang mga 'budol SMS scams' na nag-aalok ng kaduda-dudang trabaho

Hiniling ni Senator Joel Villanueva sa National Privacy Commission na masusing imbestigahan ang kumakalat na text scams partikular na nanggagaling sa mga numerong nag-aalok kunwari ng trabaho sa publiko.

Inilarawan ni Villanueva, chair ng Senate labor committee, ang mga SMS scams na ito bilang mga "robo text" na malamang-lamang ay nagmula sa isang data breach o data sale ng mga pribadong impormasyon sa mga indibidwal.

Aniya, binaha ang social media ng mga reklamo ng mamamayang nakatanggap ng mga job offers na ito sa text na nag-aalok ng trabaho na may malaking sweldo o komisyon.

"Marami pong kababayan natin, lalo na ang mga naghahanap ng trabaho ang maaaring mabudol sa mga text scams na ito," sabi ni Villanueva.

Nanawagan si Villanueva sa Privacy Commission na makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission kung paano pahihintuin ang ganitong uri ng privacy intrusion sa mga mamamayan.

Para sa senador, isa daw umanong variant ng "fake news" ang mga "robo texts" na ito na makakapag biktima ng maraming tao.

"Sa isang bansa na maraming walang trabaho at laganap ang fake news sa social media, marami ang maaaring mabiktima nitong scam na ito. Maraming kababayan po natin, lalo na ang mga naghahanap ng trabaho ang ma-si-swindle nito," ani Villanueva.

Hiniling din ng senador sa ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong telco na magtulungan upang mapigilan ang scam na ito na makaloko pa ng mga tao sa pamamagitan ng "smishing," o isang uri ng text message phishing na ginagamit ng mga kriminal para makuha ang mga pribadong impormasyon ng isang tao.

"Nasa area pa rin po ito ng consumer protection na trabaho ng gobyerno," ani Villanueva.

Isa pa umanong paglabag sa batas ay ang pag-aalok ng mga scammers o illegal recruiters na ito ng trabaho sa ibang bansa, isag bagay na hinihigpitan ng gobyerno para walang mabiktimang mamamayan.