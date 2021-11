Villanueva calls on gov't to resume resupply mission to grounded Marines in Ayungin Shoal

The government should be able to resupply soldiers manning a grounded Navy ship in Ayungin Shoal because failure to do so would send a chilling effect to Filipino fishermen in Philippine waters now claimed by a foreign nation.

This was pointed out by Senator Joel Villanueva in backing the Defense department's plan to dispatch supply ships to the BRP Sierra Madre weeks after a similar expedition was thwarted off by water cannons of Chinese gunboats.

"This is being watched by our fishermen in which the West Philippine Sea has been a traditional fishing area," Villanueva said. "Kung barko at sundalo nga po ng ating Republika ay hinaharang, paano pa po kaya ang ating mga mangingisda na naka-bangka lang?"

This will cost a lot of fishing jobs and food on the table, he added.

Villanueva said those who will resupply the Marines stationed in the scuttled World War II vintage ship should just ignore the scare tactics of the "great wall of ships" blockading the shoal.

"Kung hindi po makakarating ang pagkain sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre, hindi lang sila ang magugutom. Tiyak po tayo na pati ang ating mga mangingisda ay mangangamba na maging biktima ng panggigipit ng Chinese coast guard.

But Villanueva believes that the assurance given to Defense Secretary Delfin Lorenzana by the Chinese ambassador to Manila of non-interference to the supply run "will be observed because doing otherwise is a bully move that will be condemned universally."

"If you let the soldiers aboard the ship die of hunger, then the optics will be very bad. Hindi po maganda tingnan para sa isang bansa na merong charm offensive sa buong mundo," he said.

Villanueva, nanawagang ipagpatuloy ang resupply mission para sa mga Marines sa Ayungin Shoal

Hiniling ni Senator Joel Villanueva sa gobyerno na kaagad ipagpatuloy ang naantalang resupply mission sa sa mga sundalo ng Philippine Navy na kasalukuyang grounded o hindi makaalis sa Ayungin Shoal, ayon kay Senator Joel Villanueva.

Dagdag pa Villanueva, ang pagkabigo na makapaghatid ng supply tulad ng pagkain sa mga Marines ay magpapadala ng maling mensahe sa mga Pilipinong mangingisda na ngayon nga ay nahihirapang pumalaot sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng mga dayuhan dito.

"Hinihintay ng mga kababayan nating mangingisda ang ating tugon dito kasi nakasalalay ang kanilang mga kabuhayan sa pangingisda sa West Philippine Sea," anang senador.

"Kung barko at sundalo ng nga ng Republika ay hinaharang, paano na kaya silang naka-bangka lang? Hindi lang kabuhayan nila ang mawawala dito, maging pagkain sa hapag-kainan natin ay magkukulang na din," dagdag niya.

Hinikayat ni Villanueva ang sinumang maghahatid ng tulong sa mga Marines sa BRP Sierra Madre na wag na lamang pansinin ang mga "scare tactics" ng mga sasakyang pandagat na haharang sa kanila.

"Kung hindi po makakarating ang pagkain sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre, hindi lang sila ang magugutom. Tiyak po tayo na pati ang ating mga mangingisda ay mangangamba na maging biktima ng panggigipit ng Chinese coast guard."

Tiwala naman si Villanueva sa garantiyang ibinigay ng embahada ng China sa Manila kay Defense Sec. Delfin Lorenzana na hindi sila manghihimasok sa mga supply ships na ipapadala sa Ayungin dahil baka magdulot ito ng pandaigdigang atensyon.

"Kapag namatay sa gutom ang ating mga sundalo, pangit ang itsura nito sa lahat. Hindi maganda tingnan para sa isang bansa na merong charm offensive sa buong mundo," aniya.