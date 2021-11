Statement of Sen. Bong Go on the Presidency

Running for the Presidency is something I have never dreamed of. Iniiwasan ko ang posisyon na ito, but fate -- as I said -- has a way of turning things around. Nagdesisyon ang partido at si Pangulong Duterte and I accepted the challenge.

At present, I continue to seek guidance from the Divine Being for I believe that the Presidency is a matter of destiny. Kung para sayo yan, para talaga sayo yan.

Nakakataba ng puso yung suporta at hindi po namin kakalimutan yan pero totoong tao po ako at sinasabi ko lang ang totoong nararamdaman ko.

Naging kandidato na ako as Vice President for about 40 days hanggang sa nangyari po ang hindi natin inaasahan. At dahil sa mahal ko at ayaw kong masaktan si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya ay kinailangan ko pong magpaubaya.

But in the past few days po, I realized that my heart and mind are contradicting my own actions. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod din. O baka dahil sadyang napakarumi at ganun kainit lang talaga ang pulitika. Talagang nagreresist po ang aking katawan, puso at isipan. Pati po ang aking pamilya ay nahihirapan.

Ako naman po ay isang probinsyano lamang na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at ng mamamayang Pilipino na makapagserbisyo po sa inyo. Hindi po ako isang pulitiko. Hindi ako nanggaling sa malaki o kilalang pamilya. I am only a simple public servant from the province na walang ibang hangad kundi ang magserbisyo po sa aking kapwa tao.

Pero sa ngayon, baka hindi ko pa po panahon. Ako yung taong handang magsakripisyo para wala nang maipit, masaktan at mamroblema. Ayoko na pong mahirapan si Pangulo at yung mga supporters natin. Mahal ko po si Pangulong Duterte. Matanda na rin po siya at ayaw ko siyang bigyan pa ng dagdag na problema.

Having said this, I leave my fate to God and the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country, and for the sake of unity among our supporters and leaders.

Marami namang paraan upang makatulong sa ating kapwa Pilipino. Ako naman, kahit saan man ako ipadpad ng aking tadhana, patuloy po akong magseserbisyo. Kung anuman ang aking magiging desisyon, ipapasa-Diyos ko na lang ang lahat alang-alang sa kung ano ang makakabuti sa bayan.