Press Release

November 26, 2021 Gatchalian seeks clampdown on global crime syndicates behind spam text messages To clamp down operations in the country of global cyber criminals, Senator Win Gatchalian urged authorities to work hand in hand with organizations and institutions that address international cybersecurity. Gatchalian made the call following the National Privacy Commission's (NPC) recent revelations that the onslaught of spam text messages offering nonexistent jobs is a handiwork of global crime syndicates. "Authorities should leave no stone unturned in unmasking the culprits behind these smishing activities and to at least put a stop to the latest scam trend they have employed which has already victimized a number of unsuspecting mobile subscribers," he said. Gatchalian urged the Department of Information and Communications Technology (DICT), National Bureau of Investigation (NBI) cybercrime division and the Philippine National Police (PNP) Anti-Cybercrime Group to coordinate with international cybersecurity agencies in tracking down cyber criminals. The senator revealed that he has been at the receiving end as well of the text spams or scam text messages offering nonexistent jobs almost on a daily basis for several weeks now. Gatchalian also urged both the NPC and the National Telecommunications Commission (NTC) to look into the revelations of tech expert Art Samaniego who, in an interview with DZMM, said that a Chinese website appeared to be among the sources of the text spams. "Ang impormasyong ibinahagi ay baka makatulong kung paano natin masawata ang mga gawaing ito na batay sa inisyal na imbestigasyon ng NPC ay kagagawan ng mga global crime syndicates," he said. Gatchalian said some of his staff members who received text spam engaged the text senders and they noticed that the senders could not communicate in Filipino. Gatchalian's Senate Bill No. 176 or the Subscriber Identity Module (SIM) Card Registration Act seeks the mandatory registration of all users of SIM cards to better track fraudsters because they use prepaid SIM cards as a tool to carry out their illicit activities. "Dapat tignan din ng NPC itong bagay na ito kung paano dapat bantayan ang mga kumukuha ng mga personal information natin," Gatchalian said. # # # ________________________________________ Tugisin ang global crime syndicates na nasa likod ng spam text messages — Gatchalian Inudyukan ni Senador Win Gatchalian ang mga awtoridad na makipagtulungan sa mga organisasyon at institusyong tumutugon sa international cybersecurity upang masawata ang operasyon sa bansa ng mga dayuhang cyber criminals. Ang panawagang ito ni Gatchalian ay kasunod ng pahayag ng National Privacy Commission (NPC) na kagagawan ng mga dayuhang sindikato ang malawakang spam text messages na nag-aalok ng mga pekeng trabaho na mayroon daw malaking sahod at komisyon. "Matinding pagsasaliksik ang dapat isagawa ng mga awtoridad sa bagay na ito upang malantad kung sino talaga ang may pakana ng smishing activities at para mapigilan na rin ang pagpapatuloy ng ganitong mga paraan ng panloloko na nakapang biktima na ng maraming inosenteng mobile subscribers," aniya. Hinimok ni Gatchalian ang Department of Information and Communications Technology (DICT), National Bureau of Investigation (NBI) cybercrime division at ang Philippine National Police (PNP) Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa mga international cybersecurity agencies upang matunton ang mga cyber criminals. Mismong si Gatchalian ay nakakatanggap ng text spams na nag-aalok ng mga pekeng trabaho. Hinikayat din ni Gatchalian ang NPC at ang National Telecommunications Commission (NTC) na siyasatin ang natuklasan ng tech expert na si Art Samaniego na ibinahagi niya sa isang panayam sa DZMM ukol sa sinasabi nitong Chinese website na maaaring isa sa may pakana ng nasabing text spams. "Baka makatulong itong impormasyon na ibinahagi kung papaano natin masasawata ang mga gawaing ito na batay sa inisyal na imbestigasyon ng NPC ay kagagawan ng mga global crime syndicates," sabi ng senador. Ibinahagi rin ni Gatchalian na inurirat ng ilan niyang empleyado ang alok na trabaho noong makatanggap sila ng text spam at napansin nila na walang kakayahang makipag-usap sa Filipino ang katext na nag-aalok ng trabaho. Si Gatchalian ay isa sa mga nagsusulong ng pagsasabatas ng Senate Bill No. 176 o ang Subscriber Identity Module (SIM) Card Registration Act na nag-oobliga sa rehistrasyon ng SIM cards upang matunton ang mga kawatan na gumagamit ng mga prepaid SIM cards para maisagawa ang kanilang mga iligal na mga gawain. "Dapat tignan din ng NPC itong bagay na ito kung paano dapat bantayan ang mga kumukuha ng mga personal information natin," ani Gatchalian. # # #