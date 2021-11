STATEMENT ON THE COVENANT BETWEEN ALLIANCE OF LABOR LEADERS AND PRESIDENTIAL ASPIRANT AND VICE PRESIDENT LENI ROBREDO

Ang malakas na sektor paggawa ay esensyal na bahagi, at katuwang sa pagbubuo ng isang makatarungang lipunan. Salamat sa Alliance of Labor Leaders for Leni sa kanilang tapang upang tindigan ang isang lider na tunay na may puso para sa kagalingan ng manggagawang Pilipino.

Duterte miserably failed to fulfill his promise to improve labor conditions, especially his promise to end contractualization. Higit pang naghirap ang mga manggagawa, lalo na sa gitna ng pandemya. Nakikita natin ang bagong pag-asa para sa isang masaganang ekonomiya dahil sa nabuong pagkakaisa sa pagitan ni VP Leni at ng ating mga manggagawa ngayong araw.

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame

29 Nobyembre 2021