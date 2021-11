Press Release

November 30, 2021 MENSAHE PARA SA NAGKAISA! LABOR COALITION AND ALL4LENI PEOPLE'S ASSEMBLY Magandang umaga sa inyong lahat. Sa pagdiriwang ng ika-158 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio ngayong araw, akmang-akma ang paglulunsad din ngayong araw ng People's Assembly ng mga manggagawa para gunitain ang ating bayani na isa ring manggagawa sa pagawaan at sa kilusang mapagpalaya. Sa Nagkaisa! Labor Coalition at Alliance of Labor Leaders for Leni o ALL4Leni, maraming salamat sa inyong paanyaya na maging bahagi ako sa napakahalagang okasyon ng pagsasapubliko ng inyong Covenant na nilagdaan kahapon kasama si Vice President Leni Robredo. Kay Atty. Sonny Matula, at sa lahat ng mga manggagawa na nagtitipon ngayon, lubos din akong nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta sa akin. Hindi man ako personal na makadalo, kasama ninyo ang buo kong suporta sa pagsusulong ng ating labor agenda at paghahangad sa pag-unlad ng kabuuang kalagayan ng ating mga manggagawa sa buong bansa. Kailangan natin ngayon ng solusyon na umuugat sa problema at balanse ang tugon pero kumikiling sa interes ng mga manggagawa. Guguhit ang epekto niyan sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan nating nasa laylayan at lubos na kailangan ang seguridad sa trabaho, sapat na kita, at maaasahang social services--pangunahin na ang ating mga manggagawa. Kailangan nating tumaya sa eleksyong ito nang todo at puspusan. Kailangan nating maibalik at mapalakas muli ang humihinang demokrasya sa bansa na malaki ang epekto sa ating lahat, lalo na sa mga marginalized sector at sa labor sector. Sa karanasan natin, mas naisusulong ang kapakanan ng labor sector at mga unyon sa isang gobyernong masigla ang demokrasya. Kailangan natin ng Pangulo na naiintindihan ang pagpapatakbo ng ekonomiya at kukumpuni sa mga sirang iiwan ni Duterte pero babad at naiintindihan ang isyu ng mga manggagawa sa pinaka-pundamental na aspeto: sahod na nakabubuhay, proteksyon sa mga manggagawa, at paglikha ng maraming trabaho. Higit sa lahat, kailangan natin ng susunod na Pangulo na maka-demokrasya at malalim ang pagpapahalaga sa karapatang pantao, buhay at dignidad ng bawat indibidwal. Kaya dapat si VP Leni at sa eleksyong ito, ALL4Leni tayo. Itodo na natin! Ipanalo nating muli ang demokrasya! Para sa bansa, para sa ating mga anak, at para sa mga manggagawa. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayo! (Sgd.) LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 30 Nobyembre 2021