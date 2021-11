Press Release

November 30, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON BONIFACIO DAY Sabi ni Gat Andres Bonifacio sa isa nyang Manifesto: "Mga kapatid, igayak ang loob sa pakikipaglaban at paasaasahan ang pagtatagumpay." Kaya ngayong ika-158th na kaarawan ni Gat Andres, pagtibayin natin ang ating tapang at kahandaang mag-kaisa para sa kapakanan ng nakararaming mga Pilipino. Sa patuloy nating pagbangon mula sa pandemya, ituloy natin ang pagmalasakit, lalo na sa mga mga salat sa buhay at mga dumanas ng kawalan ng katarungan. Pambihira ang krisis na ito, kaya nangangailangan ito ng pambihirang tibay ng loob mula sa bawat isa. Ang gusto natin para sa Pilipinas: Healthy Buhay at Hanapbuhay para sa lahat. May karapatan tayong makahinga nang maluwag. May karapatan tayong guminhawa. Hindi matatawaran ang kontribusyon ng ating mga healthcare workers, mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, at mga negosyante-- lalo na ang mga kababaihan-- na umiinda ng matinding hamon at mga problema. Ilan sa mga isinusulong natin ay ang Senate Bill No. 2126 o "Zero-Hunger Bill," na layong wakasan ang pagkagutom at malnutrisyon sa bansa, at may panukala rin tayo upang mabigyan ng benepisyo at insentibo ang ating "bantay dagat" volunteers. Nais rin natin magkaroon ng labor standards na magbibigay ng proteksyon sa ating delivery riders at iba pang mga manggagawa sa ilalim ng gig economy. At bilang Chairperson ng Senate Committee on Women, makakaasa kayo na mas palalakasin pa natin ang mga polisiyang makakatulong sa bawat babae. Alam kong hindi nyo rin papalampasin ang mga nagbabantay-salakay sa pondo at teritoryo ng bayan. Hindi tayo pasisiil sa mga manlulupig. Ngayong may krisis pangkalusugan at ekonomiya, mas kinakailangan ko ang inyong suporta. Kaya magkaisa tayo tungo sa isang bansang may Healthy Buhay at Hanapbuhay. Lagi nyong tandaan na bawat isa sa atin ay may pagkakataong maging mabuting tagapag-silbi ng Inang bayan sa isip, salita, at sa gawa. Sa pamamagitan nito, tiwala ako, tayo'y mga bayani na rin para sa isa't isa. Ika nga ni Gat Andres, "ito'y isang kapurihang inyong maipamamana sa ating Bayan, sa ating lahi, at sa ating angkan." Mabuhay! Mabuhay tayong lahat!