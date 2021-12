Press Release

December 4, 2021 Bong Go appeals to supporters for understanding just as PRRD respected his decision to withdraw from the presidential race Senator Christopher "Bong" Go appealed to his supporters not to exert further efforts to change his mind, citing how President Rodrigo Duterte respected his decision to withdraw his presidential bid for the 2022 national elections. "Alam n'yo po nagkausap na kami ni Pangulong Duterte at siya mismo ay nirerespeto niya ang aking desisyon. Dahil nauunawaan n'ya po ang hirap lalo pa at pamilya na nga po ang pinag-uusapan," Go said in a phonepatch interview on Friday, December 3. "Kung marami pong nalulungkot, isa rin po ako sa nalungkot din... Talagang sobrang bigat po ng aking nararamdaman... Nagpakatotoo lang po ako sa pagsabi ng aking totoong nasa saloobin," said Go. His appeal came even as some of his supporters gathered in front of the Commission on Elections headquarters in Intramuros, Manila in an effort to stop Go from formalizing his withdrawal. "Malungkot po ako, dahil nalungkot 'yung mga supporters namin ni Pangulong Duterte pero alam ko pong naiintindihan niyo ang aking pagsasakripisyo. Alang-alang sa aking pamilya, alang-alang kay Pangulong Rodrigo Duterte, at alang-alang po sa inyong lahat sa mga supporters na hindi na po sila mahirapan pa pagdating ng panahon," he added. Go however assured Filipinos that he would continue to serve his country in whatever capacity he may assume. "Pero hindi ko naman po tinatalikuran ang aking responsibilidad at ang aking hangaring patuloy na makapagserbisyo sa aking kapwa Pilipino. Bagama't hindi na po ako tutuloy sa pagtakbo bilang pangulo sa darating na halalan sa 2022, patuloy pa rin po akong magseserbisyo sa aking kapwa Pilipino," assured Go. He also advised supporters to stop camping outside COMELEC to ensure their protection from COVID-19. "Ako po'y nakikiusap sa mga supporters, sa mga leaders po namin ni Pangulong Duterte na kung maaari po huwag n'yo na lang po akong hintayin sa COMELEC, lalo po akong hindi makakapunta diyan sa COMELEC kung nag-aabang ho kayo. Mas gusto kong ligtas po sila dahil delikado pa po ang panahon, may COVID-19 pa po," he said. "I'm appealing po sa inyo umuwi na po kayo at respetuhin niyo po ang aking desisyon. Mahal ko po kayo. Ayaw ko pong nahihirapan pa kayo diyan sa COMELEC, baka magkasakit pa kayo, uulan minsan po, nagkadikit-dikit pa 'yung tao," he appealed further. "Ako na po ang nakikiusap po sa inyo. Kung mahal rin niyo po ako at mahal niyo po si Pangulong Duterte, please lang po sana po ay huwag niyo na po akong antayin diyan sa COMELEC," he added. Go also said that he will formalize his withdrawal at the right time. He is currently in Mindanao to visit communities in distress and provide aid to struggling Filipinos in line with his commitment to support the government's efforts towards pandemic recovery. "Wala naman po itong pilitan kung kailan ko gustong pumunta ng COMELEC. Puwedeng sa susunod na linggo, puwedeng sa susunod na buwan... wala naman pong deadline sa pag-withdraw," he explained. "Habang nandidiyan po sila ay hindi po ako makakapasok doon dahil pipigilan nila ako. Kaya po nakikiusap na lang po ako sa mga supporters ko, supporters namin ni Pangulong Duterte," he added. Go reiterated his reasons for backing out of the presidential race, saying he did not want President Duterte to be caught in the middle ahead of the 2022 polls. He also did it for his family who are opposed to his running for president. "Naiintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte dahil unang-una nga po kapag pamilya na po ang ayaw... dahil ito 'yung inuuwian natin pagdating ng pagpahinga natin sa gabi, lalung-lalo na po ako - isa lang po akong simpleng probinsyano na umuuwi rin sa pamilya," he explained. "Pangalawa, ayaw ko rin pong pahirapan si Pangulong Duterte. Ayaw ko rin pong mahirapan 'yung mga supporters namin at alam n'yo naman po dahil matanda na rin po si Pangulong Duterte. Naglingkod na po siya sa bayan, ginugol niya na po ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Huwag na ho natin siyang pahirapan pa sa darating na eleksyon," he added. Go stressed that he remains firm on his decision saying that this is what he thinks can unite President Duterte's supporters towards the end of his term. He also added that he will support whoever can continue and protect the legacy of this administration. "Antayin ko lang po si Pangulong Duterte kung ano man po ang kanyang magiging desisyon kung sino ang susuportahan. Kaya nga po isa sa dahilan, ako po'y hindi na tumuloy at umatras na sa pagtakbo bilang pangulo, and ayaw ko po mahirapan 'yung mga supporters," he said. "Ako naman po kung sinong susuportahan ni Pangulong Duterte 'yon din ang aking susuportahan... kung sino po 'yung makakapagpatuloy ng mga magagandang programa at ituloy po 'yung mga pagbabagong inumpisahan niya," he added. Go cited that in order to recover from the pandemic, the next administration should be able to take on the challenge of sustaining the COVID-19 response efforts as well as assuring the success of programs that aim to provide a more comfortable life for all. "Halimbawa po itong mga Build, Build, Build programs. Ito pong COVID response natin, sana po'y tuluy-tuloy na po, maganda na po ang takbo ngayon ng ating COVID response. Sana po ay ipagpatuloy po ito ng susunod na administrasyon," he said. "And of course 'yung sa Malasakit Center, 'yung makakatulong po sa mahihirap. Unahin po 'yung mga programang makakatulong po sa mga mahihirap. Kami naman po ni Pangulong Duterte inuuna talaga namin 'yung mga mahihirap," he explained further. In an earlier statement, Go repeated his appeal for understanding from his supporters following his withdrawal, stating that his decision was a sacrifice he made for Duterte and his family. "Lubos akong humihingi ng pang-unawa at paumanhin sa aking mga supporters at mga kababayan nating naniniwala sa ating adhikain matapos akong magpahayag na hindi na tatakbo sa pagka-Pangulo," said Go. "Malungkot pero alam kong naiintindihan ninyo ang aking pagsasakripisyo alang-alang sa aking pamilya, kay Pangulong Rodrigo Duterte, at sa inyong lahat," he added. He again assured everyone that no matter what happens to him politically, his love and care for his fellow Filipinos will not wane. "Kasalukuyang nasa Mindanao ako, naghahatid ng tulong sa mga kababayan natin. Kahit na umatras na ako sa halalang ito sa 2022, patuloy ang aking pagseserbisyo sa kapwa kong Pilipino lalo na sa pinakamahihirap," said Go. "Saan man ako dadalhin ng tadhana, hinding-hindi mawawala sa puso at isipan ko ang pagmamahal at pagmamalasakit ko sa inyo. Tuloy ang ating pagseserbisyo, mga minamahal kong kababayan," he stressed.