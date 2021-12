NCR schools join dry run of limited face-to-face classes; Gatchalian urges vigilance

While Senator Win Gatchalian welcomed the addition of more schools in the pilot implementation of limited face-to-face classes, he pressed the need for continued vigilance especially as the world monitors the threat of the Omicron variant.

Today, December 6, 177 more schools joined the pilot run of limited in-person learning. In the National Capital Region (NCR), 28 schools were selected to join the pilot program.

For Gatchalian, expanding the pilot run of in-person learning should go hand-in-hand with accelerated vaccination of teachers and eligible learners, sustained implementation of minimum public health standards, and regular COVID-19 testing for teachers.

"Magandang balita ang pagpapalawig ng dry run ng limited face-to-face classes ngunit dapat ipagpatuloy natin ang pag-iingat at pagpapabakuna, lalo na't hinaharap natin ang banta ng Omicron variant. Gamitin natin ang pagkakataong meron tayo upang matuto kung paano natin matitiyak ang ligtas na pagbabalik ng mga kabataan sa mga paaralan" said Gatchalian, chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Gatchalian also thanked the teachers, personnel, and school officials who led school preparations for in-person classes.

"Nagpapasalamat at nagbibigay pugay po ako sa mga guro, mga non-teaching staff, mga school officials, supervisors, at superintendents para sa kanilang patuloy na dedikasyon. Simula noong sumiklab ang pandemya hanggang sa unti-unting pagbubukas ng ating mga paaralan, ang ating mga education frontliners ang nanguna sa pagpapatuloy ng edukasyon," said Gatchalian.

While it remains unclear whether Omicron is more transmissible and causes more severe disease, the World Health Health Organization (WHO) maintained that effective public health measures such as physical distancing, wearing of masks, washing of hands, and vaccination against COVID-19 should be continued.

A preliminary study by scientists from South Africa also said that compared to other variants such as Beta and Delta, Omicron is at least three times more likely to cause reinfection. The study has been uploaded to a preprint server and has not been peer-reviewed.

# # #

________________________________________

Mga paaralan sa NCR lalahok na sa face-to-face classes; pag-iingat panawagan ni Gatchalian

Bagama't pabor si Senador Win Gatchalian sa pagpapalawig ng pilot implementation ng limited face-to-face classes, binigyang diin niya na dapat paigtingin at ipagpatuloy ang pag-iingat lalo't patuloy na tinututukan ang banta ng Omicron variant.

Mahigit isang daan at pitumpung mga paaralan ang lumahok sa pilot run ng limited face-to-face classes. Sa National Capital Region (NCR), dalawampu't walong (28) paaralan ang pinahintulutang lumahok sa pilot run.

Para kay Gatchalian, dapat kasabay ng unti-unting pagbubukas ng mga paaralan ang mas mabilis na pagbabakuna ng mga guro at mga mag-aaral na nasa tamang edad. Dapat din aniyang ipagpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng minimum public health standards at simulan ang regular na COVID-19 testing para sa mga guro.

"Magandang balita ang pagpapalawig ng dry run ng limited face-to-face classes ngunit dapat ipagpatuloy natin ang pag-iingat at pagpapabakuna, lalo na't hinaharap natin ang banta ng Omicron variant. Gamitin natin ang pagkakataong meron tayo upang matuto kung paano natin matitiyak ang ligtas na pagbabalik ng mga kabataan sa mga paaralan," pahayag ni Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Nagpasalamat din si Gatchalian sa mga guro, mga kawani, at mga school officials na nanguna sa paghahanda para sa limited face-to-face classes.

"Nagpapasalamat at nagbibigay pugay po ako sa mga guro, mga non-teaching staff, mga school officials, supervisors, at superintendents para sa kanilang patuloy na dedikasyon. Simula noong sumiklab ang pandemya hanggang sa unti-unting pagbubukas ng ating mga paaralan, ang ating mga education frontliners ang nanguna sa pagpapatuloy ng edukasyon," dagdag na pahayag ng senador.

Bagama't hindi pa malinaw kung mas nakakahawa nga ang Omicron at nagdudulot ng mas malalang pagkakasakit, nanindigan ang World Health Organization (WHO) na dapat ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang tulad ng physical distancing, pagsusuot ng mga masks, paghuhugas ng mga kamay, at pagbabakuna kontra COVID-19.

Ayon sa isang pag-aaral ng mga siyentista mula sa South Africa, may posibilidad na mas mataas ng tatlong beses ang reinfection ng Omicron kung ihahambing sa ibang mga variants tulad ng Beta at Delta. Ang naturang pag-aaral ay naka-upload sa isang preprint server at hindi pa dumaan sa peer review.

# # #