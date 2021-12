Press Release

December 6, 2021 DZMM SRO Interview kay Sen. Win Gatchalian kasama sina Alvin Elchico at Doris Bergonia ukol sa sim card registration Q: You have a counterpart bill together with Senator Grace Poe and other senators dyan sa Senado, nakapasa na po kasi sa Kamara, paano dyan sa Senado may chance ba makapasa bago matapos ang Kongresong ito o walang tsansa? SEN. WIN: Not this year kasi meron kaming four session days na lang at nasa period pa kami ng interpellations so marami pang magtatanong, mag-aamend pa so hindi yan aabot this year. But sigurado ako aabot yan January. Q: So aabot pa rin na senador ka? SEN. WIN: Oo. Ang phase nito nasa floor na at sa aking mga pag-uusap sa ibang mga senador wala namang tumututol dito. At almost everyone agrees na dapat meron na tayong ganito. Q: Gaano po katagal at gaano kahirap na itong batas na ito ay magkaroon o makakita ng liwanag kasi sabi ng iba dapat noon pa yan ginawa eh. SEN. WIN: Dapat matagal na yan, ilang taon na rin o ilang Kongreso na rin itong pinafile. I remember nung Congressman ako noong 2013 finile ko rin ito tapos finile ko rin nung 2016. So medyo 10 years na siguro kung meron itong batas na ito at talagang naiwanan na tayo almost 50 countries merong ganitong sistema na dapat iparehistro ang sim card bago ka makabili. At gusto ko lang dagdagan ang sinabi ni Art, hindi natin nililimitahan dito yung number of prepaid. Kahit bumili ka ng 20, 30, 40 basta irehistro mo sa pangalan mo yun. Ang importante kasi sa ngayon nata-trackdown ito. Ngayon kasi hindi siya nata-track down kung bumili ka ng 50 hindi alam kung ang bumili ng 50 yun. Q: So ang sinasabi mo pala, halimbawa ako Alvin Elchico, pwedeng dalawa ang sim ko okay lang basta nakapangalan sa akin. SEN. WIN: Basta nakapangalan sa'yo at yung details mo andun. Example yung address, obviously may contact number ka at yung iba pang mga detalye pero palabas na rin ang ating national ID in other words pwede natin gamitin ang National ID as a proof ng identification mo. Q: So kung ginamit yan sa krimen, halimbawa lang Alvin Elchico tatlo nakaregister sa akin, kapag ginamit yan sa krimen ako ang mananagot kahit sinabi ko na hindi naibigay ko na yan, nabenta ko na ang number na yan eh. SEN. WIN: Nakarehistro yan sa iyo at hindi naman automatically ikaw ang ia-accuse na gumawa ng krimen pero nakarehistro yan sa iyo so mabilis ang imbestigasyon at papatunayan pa naman ng korte kung ikaw talaga nag gumawa ng krimen o hindi. Ang basic doon mata-trackdown na natin o mahahanap na natin kung sino ang mayari ng sim card na yun. Q: Sen, ang privacy o security issue, paano nyo po yan kakalamayin ang kalooban ng iba dahil doon sila natatakot, marami raw ang makocompromise. SEN. WIN: Doris, dalawang bagay. Unang-una, isa tayo sa merong pinakamahigpit na privacy laws sa buong mundo. Meron tayong isang office na dedicated, ang privacy commission tayo lang. Iilang bansa lang ang merong ganito, tayo lang, a few countries ang merong ganito. So ibig sabihin meron tayong isang komisyon na walang ginawa kundi bantayan ang ating privacy. Kung sino ang kumuha ng information natin dapat protektahan yan at mabigyan ng penalty at parusa kung yung organisasyon na yun ay hindi poprotektahan ang ating information. Pangalawa, ang Pilipinas ang isa sa pinakamataas ang Facebook users, almost 90 percent at we live in a very interconnected world ngayon. So ibig sabihin kung may Facebook ka nagbibigay ka rin ng personal information mo. Pati galaw mo sa internet binibigay mo. In other words, hindi na bago ngayon ang pagbibigay ng personal information. Ang importante lang meron tayong batas at may komisyon tayo na pinoprotektahan ang ating information. Q: Dapat tao ang mareregister o entity, halimbawa, ABS-CBN Corporation, yan sim na yan sa ABS yan, walang tao? O under your law, hindi dapat tao, individual? SEN. WIN: Under my proposal dapat individual pero bukas din naman tayo kung juridical entity yan, ibig sabihin corporate like for example may maliit kang negosyo at gusto mo mag, for example may isa ka for your suppliers or customer pwede naman yun irehistro mo sa corporation mo. So may mga proposals dito irehistro mo sa corporation, pwede naman yun. Ang pinakabasic principle dito nakarehistro yun. Let's say may nangyari madaling mahanap kung sino ang may-ari ng sim card na yun. Q: Ah so ang ibig mong sabihin iba-iba ang version na andyan ngayon, hindi pa natin narereconcile into one single omnibus bill? SEN. WIN: Na-reconcile na siya pero meron ding mga for example pagpasok ng period of amendments pwede pang magbago yan, pwedeng magdagdag pa pero ang pinaka-basic doon dapat nakarehistro. Alam ko sa Lower House din iba rin ang kanilang version pero minimal na lang yun, hindi na kumbaga hindi na substantive ang pagkakaiba. Q: So hindi sya contentious, kumbaga hindi siya pagdedebatehan na baka hindi maipasa dahil may kumokontra. SEN. WIN: Hindi naman, hindi na. In fact malaki ang tsansa nito tingin ko 80 percent papasa ito sa Senado. Q: Sen, ibaba lang natin po sa masa kapag sinabing sim registration, ano ho ang mangyayari, ano ang gagawin natin, how different would this be doon sa ordinary natin na bumibili tayo ng sim o yan meron ka nang ganyan. Ngayon kapag naaprubahan na yan ano ang mangyayari? SEN. WIN: Doon sa version natin, binigyan natin ang mga telcos ng responsibilidad na hindi sila pwedeng magbenta ng prepaid sim cards na hindi rehistrado. So ibig sabihin ipapasa rin nila yan sa mga reseller nila, ipapasa nila yan sa mga ibang outlets nila at responsibilidad ngayon ng outlets na kunin ang basic information bago sila magbenta. Pero ang pinaka-basic doon for example ako ang telco, responsibilidad ko yan at hindi ako pwedeng magbenta nang hindi rehistrado po ang prepaid sim card. Q: Iniimagine ko lang kasi milyun-milyon na ang pre-paid cards so anong mangyayari irerecall nila ang mga simcard na yan? SEN. WIN: Actually madagdagan ko lang, Alvin. Noong nagkaroon tayo ng hearing yan noong 2013 yan talaga ang mga issue kaya kasama dito sa bill natin na merong two years na dapat iparehistro ang prepaid sim cards so matagal-tagal yun. May two years ang telco na para iparehistro ang kanilang prepaid sim cards. At kung hindi na, let's say nag-expire na ang prepaid sim card na yun, hindi na sila pwedeng mag-isyu ng the same number to unregistered prepaid. So meron namang timetable para magparehistro ang prepaid sim cards. Actually isa pa sa contentious issue before o yung naging pinakapinag-aawayan before, yung dito kasi sa atin very unique, almost 90, I think 95 to 97 percent ng mga sim card dito sa atin almost prepaid. Ang kinakatakutan ng mga telco kapag pinarehistro yan, ang mga dating bumibili ng 50 matatakot na, bibili na lang ng isa, bibili na lang ng dalawa at mababawasan ang kanilang kita. Kita pa rin yan whether legal or illegal, kita pa rin yan para sa kanila. So yun ang pinakapinag-aawayan ng huling mga pagdinig. Pero naresolba na rin yun dahil nga may national ID na rin tayo at ang national IDs mandatory to all. In fact doon sa National ID bill, kapag pinanganak pa lang ang bata, meron ka nang unique identification number na gusto mo at hindi, bibigyan ka na ng gobyerno ng unique identification number na nakakabit na yan sa iyo. Q: Tanong ko lang, paano po masisiguro, wala namang 100 percent na foolproof na sistema di ba? So paano natin masisiguro na gagawa ng paraan para hindi ito mapepeke o gagawan ng kalokohan? SEN. WIN: Pagdating doon sa privacy, alam ko yan ang kinakatakutan ng marami, paano kung ma-leak ang address ko, paano ma-leak ang aking personal information. Mabigat ang parusa pagdating sa privacy, ang may responsibilidad niyan ang mga telcos. So sila ang gagawa ng paraan para siguraduhin na ang kanilang resellers hindi kakalat yung information so sa ibang mga bansa nakita ko, diretso na rin na pinapasok sa system. Wala ka nang pinipirmahan, kapag binigay mo ang ID mo, ipapasok ka nila sa kanilang system kaagad diretso na sa kanilang servers. So wala nang papel na pinipirmahan so pwede rin nilang gawin yun para maminimize ang papel na pinipirmahan na pwedeng kumalat. Q: Si Scorpion Knight, dapat po gawing requirements bago magpa-load, dapat registered sim lang ang pwedeng magpa-load? SEN. WIN: Ngayon wala kasing batas or polisiya na ganun, so kahit sino pwedeng bumili ng prepaid, pwedeng magpaload pero kapag naenact na ang batas na ito, magkakaroon na ng ganyang polisiya. For example, ang sim ko is prepaid kung itutuloy ko yun dapat iparehistro ko na yun under my name so magiging mahigpit na pagdating sa registration. Q: Tuwing umuuwi kami, bumibili kami ng local sim card, kailangan pa ba na iregister yun kahit two to three weeks lang namin gagamitin? SEN. WIN: Alvin, kailangan so hindi pinipili ang duration so kailangan mong irehistro. In fact, ako madalas din akong bumiyahe. Sa Airport kapag bibili ka doon kailangan mo na irehistro agad. At kung temporary mo lang gagamitin yun, kailangan mo pa rin irehistro. Q: How can they control the private info sa reseller, nakakatakot yata yan? Why not develop a system that the sim will not be activated if they do not register online, yung info idididiretso sa system ng mga telco. SEN. WIN: Pwede rin ho yan, titignan din yan sa IRR, titignan ang iba't ibang mga scenarios, titignan ang mga pwedeng mangyari. So sa IRR ang mga ganyang detalye po ang babalangkasin. Q: Anong magagawa pa ng mga mambabatas kung nacompromise na ang privacy ng individual? Enough bang parusahan ang telco? Paano ang privacy ng affected information? Hindi pa nadala sa nangyari ngayong pandemic. SEN. WIN: Ang trabaho ng National Privacy, hindi lang nagpaparusa kundi tinitignan din nila ang mga sistema, ang procedures. In fact ang trabaho nila dapat hindi kumalat ang private information natin, trabaho nila yun so bago ka kumolekta ng mga ganitong private information, meron na silang audit na ginagawa, pwede na silang mag-isyu ng mga reports. At sila na ang magsasabi kung maganda ang sistema o hindi. At meron din silang standards, example sa Valenzuela nung naglaunch kami ng QR code, sa Valenzuela kasi bago ka pumasok sa establishment, iiscan ang QR code mo, pinatingin namin yan sa National Privacy Commission, binench mark namin sa kanilang standard at sinabi ng National Privacy Commission na ito ay pasok sa kanilang standards. So meron silang standards na nirerelease kapag sinundan mo yun, walang problema. Q: Kasama ba ang E-sim? SEN. WIN: Actually sa totoo lang itong E-Sim parang lumabas ito lately lang. Kaya di pa capture ng batas yan. Alam mo ang technology napakabilis, ang batas napakabagal eh. Good point ang ating texter we can include ang e-sim as part of registration. But ang concept naman po doon, whether it's physical or electronic dapat iregister. Q: How can victims of identity theft use their registered number to defend themselves according to your proposed bill? SEN. WIN: Ang strategy dito dapat hindi maleak o hindi lumabas ang personal information. Yun ang saying na 'an ounce of prevention is better than cure'. Dapat hindi nag leak. Dahil kapag nagleak na yan kahit anong parusa gawin natin andyan na. So dapat wag mangayri yun. Q: Sa paggawa ng batas sana required ang nag-iisang account ang bawat Filipino registrant para sa mobile, gadget o e-wallet. Dapat may gcash ang bawat Pilipino para madali ang ayuda ng gobyerno. SEN. WIN: Actually may finile akong batas dito ang tawag ko One Filipino, One Bank Account and ang concept ko dito ang mga government banks ay magbibigay na agad ng bank accounts, sa gusto mo o ayaw mo sa iyo na yan kung gusto mong gamitin o hindi. Dahil hindi lang naman ayuda ang natatanggap natin sa gobyerno. For example, scholarship program, for example, pampuhunan, mga rebates from BIR pwede nang idaan doon. Dahil nakita natin nung pandemya kawawa ang tao kapag pumila at nakita natin 8 oras, minsan nakapila ang tao para lang kunin ang ayuda. So let's use our new technology para convenient sa lahat. Q: Sino po ang aayaw dito? Sino ang natatakot na ito ay maipatupad? SEN. WIN: Well sa mga hearing namin at mga naririnig ko, ang mga may ayaw niyan yung ayaw makilala at mayroong masamang balak. Meron kang masamang balak o ayaw mong makilala ka o nagtatago ka at gusto mong magcommunicate kahit sino, yun ang ayaw ng batas na ito. Yung mga ayaw nito may asawa na ayaw magpahuli. Q: May magagawa po ba ito para labanan ang paglaganap ng fake news? SEN. WIN: In my opinion, for example yung mga nagtetext ng minsan nakakakuha ako ng NEWS FLASH, ganito ganyan, akala mo galing nga sa let's say ABS o ibang news outlet pero fake news pala. So yun madedetect na dahil dapat iparehistro ang prepaid sim card at madali na lang hanapin.