Statement of Sen. Bong Go

Noong mga nagdaang araw, ilang beses ko nang sinabi na hindi ko na itutuloy ang aking kandidatura sa pagka-Pangulo sa halalan sa 2022.

Handa akong magsakripisyo alang-alang sa pagkakaisa ng ating bayan, kapakanan ni Pangulong Duterte, at hangarin ng aking pamilya. Uulitin ko po, higit pa sa tatay ang pagmamahal ko sa kay Pangulong Duterte at ayaw kong maipit sya, lalo na matanda na siya at ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema.

Tutol rin ang aking pamilya sa aking pagtakbo at naiintindihan ito ni Pangulong Duterte. Alam naman po nating lahat kung gaano kaimportante ang pamilya lalo na pagdating sa ganitong mga desisyon. Sila ang inuuwian natin at umiintindi sa ating tunay na kalagayan.

Kaya sa aming mga supporters, nakikiusap ako na sana ay maintindihan ninyo ang aking desisyon. Huwag na po ninyo ituloy ang mga tarpaulins at iba pang pangangampanya. Pamasko niyo na lang sa akin na huwag na po kayong pumunta ng COMELEC at magtipun-tipon dyan lalo na't delikado pa rin ang panahon dahil sa pandemya.

Sinabi naman ng COMELEC na hanggang May 9 ay pwede formally mag-withdraw. But, as a matter of principle, do not consider me as a candidate anymore dahil nakapagsalita na ako. Ang nagmamadali lang naman dito ay ang mga kalaban. Huwag na kayo magduda dahil nagpapakatotoo po ako sa tunay na saloobin ko.

Habang hindi pa ako formally nagwi-withdraw, kailangang ipaintindi ko nang mabuti at dahan-dahan sa mga supporters ang desisyon na ito. Tulad ng sabi ko, nagreresist po talaga ang aking puso at isipan sa pagtakbo as president. Kung desidido akong tumuloy, sana hindi ko na idineklara na magwiwithdraw ako. Relax lang po kayo. Sana ay respetuhin niyo na lang ang kahilingan ko.

Ang Panginoon lang po ang nakakaalam kung saan tayo dadalhin ng ating tadhana. Sa ngayon, patuloy lang tayo sa pagseserbisyo. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Mahal ko kayo.