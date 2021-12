OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING VIRTUAL PRESS CONFERENCE WITH SENATE MEDIA

Magandang umaga sa mga kaibigan natin sa media.

Ayon sa Philippine Bar Association, "Malampaya is a crown jewel of the country's energy infrastructure." I strongly agree with that. Kaya kamakailan lang ay nagfile ako ng resolution na layong imbestigahan ng Senate Committee on Energy ang takeover ng Malampaya Project ng Udenna Corporation.

Bukod sa muling pagtulak ng aking resolusyon, mariin ko ring kinokondena ang malinaw na "act of harassment" laban sa mga mamamahayag. Ito ay tahasang pananakot. Walang basehan ang mga kaliwa't-kanang kaso ng libel nina Department of Energy Secretary Alfonso Cusi at ni Mr. Dennis Uy sa pitong news organization, namely Rappler, ABS-CBN, Business World, Philstar, Manila Bulletin, GMA News Online and Business Mirror at sa ilan pang indibidwal.

Isn't it ironic na habang pakyawang binubusalan ni Sec. Cusi ang media, sila naman ni Mr. Dennis Uy ang tila umiiwas na sumagot sa tanong ng bayan?

Sec. Cusi, imbes na magpaka-balat sibuyas, baka naman pwede niyong unahin ang katotohanan at kapakanan ng buong bansa at ng bawat Pilipino. Tandaan natin, ang nakataya dito ay ang energy development, economic growth at national security ng buong bansa.

Balikan natin ang mga tanong: Bakit nga ba hinayaan ng Department of Energy at ng Philippine National Oil Company na pakwayin ng Udenna ang mga shares ng Malampaya? Bakit hindi ginamit ng PNOC ang right of first refusal nito? These are all valid questions that must be truthfully answered.

Sec. Cusi, ito lang naman po: Ibinebenta na ba natin ang Pilipinas sa Tsina? Por kilo na ba ang bentahan ng ating mga strategic assets? Mula sa rollout ng Dito telecoms, tapos ang COMELEC deal, at ngayon naman, dito mismo, sa Malampaya at sa Recto Bank kung saan nabigyan din ng DOE ang Udenna ng service contracts.

Ang gusto natin, syempre, masang Pilipino ang makikinabang sa kita ng mga resources na iyan. Pero may midnight sale yata ng likas yaman at iba pang serbisyo bago mag 2022, na hindi natin alam. Sino kaya si mystery shopper?

Kaya muli, nananawagan ako sa mga kasamahan ko sa Senado na isulong ang imbestigasyon sa pagbili ng Udenna sa shares ng Malampaya Project. Dahil kung may anomalya dito, magmumukhang barya lang yung P11.5 billion na transaksyon ng Pharmally Pharmaceutical Corp.

Ang mensahe ko rin kina Secretary Cusi and Mr Dennis Uy: Bawiin na sana itong ang libel case laban sa media, at tulungan na lang ang Senado sa imbestigasyon ng issue na ito. Secretary Cusi should stop devoting so much energy to go after people who are only looking for the truth.

Naninindigan ako: Huwag natin payagan ang sinuman na ibenta ang Pilipinas at ang yaman nito, sa China man o sa iba pang dayuhan. Maraming salamat po at handa na po ako sa inyong mga tanong.