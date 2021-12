I'll continue fighting for freedom, justice for fellow political prisoners - De Lima

Opposition Senator Leila M. de Lima vowed to continue fighting for freedom and justice for her fellow political prisoners despite her own struggles under a vindictive regime.

In her message during an online event held in observance of Political Prisoners' Day last Dec. 7, De Lima said her incarceration gave her a deeper understanding of the challenges being faced by political prisoners.

"Noong unang mga buwan ko dito sa Camp Crame, lubos po akong nag-aalala. Hindi po sa takot sa maaring gawin sa akin ng rehimen, kundi sa pangamba na baka dumating ang araw na hindi na natin makikita ang ating mga mahal sa buhay; yung pangamba na sa pagdaan ng panahon, baka tuluyan na tayong mabaon sa limot," the unjustly detained Senator recalled.

"Pero hindi pa pala ito katapusan ng aking kuwento. Hindi pala ako nag-iisa. Simula pala ito ng aking mas matibay na ugnayan sa sambayanang pinagsasamantalahan, at kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kolektibong paglaban," she shared.

"Kaya patuloy tayong magsusulat, magkukuwento, magsasalita, hindi lamang upang malaman ng buong mundo ang ating kalagayan, kundi upang malaman ng mga nagdurusa sa pananahimik na may pagpipilian pa sila, at iyon ay ang lumaban," she added.

Considered as the most prominent political prisoner under the current regime, De Lima remains in unjust detention due to bogus illegal drug charges and Duterte's personal vendetta.

"Katulad ng marami sa atin dito o ng mga mahal ninyo sa buhay, ako po ay sinampahan ng mga gawa-gawang kaso. Tatlong kaso ng conspiracy to commit illegal drug trading ang paratang sa akin. Acquitted na po ako sa isa sa tatlong mga kasong ito," she shared.

Every time she thought of it, De Lima said her situation is nothing compared to the struggles of her fellow political prisoners who are situated in crowded cells, made to suffer for merely standing up for their principles.

"Naalala ko palagi ang ginawa ng rehimeng ito kay Reina Nasino at sa kanyang anak na si Baby River; at kay Amanda at ang kanya ring anak na kasama niya sa bilangguan," she said.

"Naiisip ko na sa labas rin ng mga pader ng bilangguang ito ay mga taong namamatay dahil naglakas-loob magsalita o kaya'y dahil sila ay mahirap lamang," she added.

Despite all the challenges, De Lima said she remains hopeful that she, along with her fellow political prisoners, will be vindicated in time to be with their family.

"Maraming salamat sa suporta, pagmamahal, at inspirasyon. Naniniwala ako na malapit na nating makamit ang kalayaan at katarungan na ating ipinaglalaban. Hangad ko na sa susunod na taon, makakasama na natin ang ating mga mahal sa buhay na magdiriwang ng Pasko na malaya," she said.