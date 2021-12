Pangilinan calls on PNP, Comelec to rein in violence as campaign season heats up

"Mariin kong kinokondena ang pagpatay kay Al-Barka, Basilan Mayor Darussalam Lajid at sa kanyang kasama. Hinihimok ko ang mga awtoridad na gawin ang lahat ng makakaya upang makamit ang hustisya para sa kanilang pamilyang iniwan.

Dapat ipakita sa publiko ng mga alagad ng batas -- Comelec at pulisya -- na kaya nilang tugunan at iwasan ang karahasan ngayong umiinit ang kampanya.

Sa panahon ng social media, pwedeng isipin na lipas na "guns, goons, and gold". Huwag naman sanang muling lumitaw ito at gawing madugo ang halalan sa Mayo 2022.

Ang pananambang kay Mayor Lajid, isang kilalang tagapamayapa sa bayan ng Basilan, ay dapat mag-udyok sa mga awtoridad na palakasin ang pagpapatupad ng batas upang maiwasan ang sunod-sunod na karahasan.

Kung ang mga pagpatay na ito ay hindi mapaparusahan, ito'y pagkunsinti at pagkagarapal (impunity) na maaaring humantong sa pagkawasak ng batas at kaayusan sa napakahalagang political exercise sa susunod na taon."

"I strongly condemn the killing of Al-Barka, Basilan Mayor Darussalam Lajid and his companion, and exhort authorities to do all it can to bring their murderers to justice.

Law enforcers -- the Comelec, the police, and the military -- must show the public they can address and avert violence as the campaign season heats up.

We may think of them as obsolete in the era of social media, but guns, goons, and gold can resurface as lethal forces that could turn the May 2022 elections bloody.

The ambush of Mayor Lajid, a known peacemaker in the once war-torn Basilan town, must prompt authorities to beef up enforcement of the law to prevent the spate of violence.

If these murders go unpunished, the tolerated impunity could lead to the breakdown of law and order in next year's crucial political exercise."