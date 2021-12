Press Release

December 11, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Cely Bueno of DWIZ Q: Hi Sir, magandang tanghali po. SP Sotto: Hi Cely, magandang tanghali. Pasensiya na, I am in the middle of a dialogue and open forum sa mga local officials ng Negros Oriental. Q: So, kahapon, nasa Cebu kayo, ngayon, nandiyan na kayo sa Negros? SP Sotto: Oo, sa Dumaguete. Q: And then I heard, kahapon ba doon sa Cebu? Kamusta po ang naging lakad ninyo ni Sen. Ping Lacson? SP Sotto: Maganda. We were able to meet with 20 mayors, and in Naga City, doon kami nag meeting, yung Mayor ng Naga City, invited us and those who are supportive at saka yung mga kapartido, so we were about 20 mayors there that they are very happy for their support, their expression of support. And then later on in the evening, nine mayors of the 7th District of Cebu ganoon din. We had dinner, and kasama namin si Congressman Calderon, puro NPC lahat yun. Again, they expressed their support for us. Maganda, masaya yung aming mga lakad doon. And of course, noong hapon, ang dami, meron pa kaming kausap na sa private sector, sa media doon, Q: Territory naman ng mga Sotto din po itong Cebu. SP Sotto: Oo, at saka we met also with the ano, inimbita kami ni Winston Garcia, the brother of Governor Gwen Garcia. Winston is the head of the CFI Cebu Community Cooperative. Hundreds of thousands ang members nila sa buong Cebu and parts of Negros also, and he expressed support for us. At saka ang ganda nung sinabi niya na ewan ko kung nakarating ba sa inyo yung statement, nabasa ko naman sa Facebook. Q: Oo, sabi niya "we will help you; you are our sentimental favorite, you are the most decent candidate. I hope the Filipinos will see through it." Sana daw makita. SP Sotto: Tama, yun ang exact words niya. It was captured live also nung sinabi niya yun. He was talking about the Lacson-Sotto tandem. Q: So, laging magkasama. Speaking of ano nga daw, Lacson-Sotto tandem, para sa kanya kayo daw yung pinaka disenteng kandidato kaya sana daw makita ito ng sambayanang Pilipino. SP Sotto: Yes, at saka we do our best. Even now, tingnan mo, we sit down with the people, we talk to the people, and we tell them what we stand for, we tell them our programs. Sinasabi namin kung ano ang mga plano namin at ang plataporma namin na maaari naming gawin sa mga kasalukuyang krisis, sa mga problema, at sa mga problemang maaari pang dumating. Q: Pero Sir, dito sa pag-iikot ninyo, kasi laging paalala ng DILG, ng DOH, maging ng COMELEC na huwag sana maging super spreader event at hanggang maaari, maiwasan pa rin yung mga political rallies dahil nandiyan pa rin ang banta ng pandemiya. So, sa inyong kaso, sa pag-iikot ninyo ni Sen. Lacson, isa po iyon sa ino-observe ninyo, na hindi maging super spreader event itong inyong mga out of town? SP Sotto: Oo, lagi kaming very cautious about social distancing. Iniiwasan namin yung magiging magulo or super spreader yung event, ganoon. We always make sure, even yung mga nag-iimbita sa amin, na mga local officials, we remind them, at everybody practices all the health protocols necessary. Q: On Tuesday, meron kayong schedule, bilang kayo ang chairman ng Senate Committee of the Whole, na imbestigasyon doon sa inyong naging privilege speech tungkol doon sa talamak pa rin na smuggling ng mga agricultural products. Meron po bang mga nagsumbong o nagreklamo sa inyo na talamak pa rin ito kaya napilitan kayong mag privilege speech hinggil dito? SP Sotto: Oo, yung Trinidad Valley association ng mga vegetable dealers. Farmers. Sila yung nagreklamo. Pati yung mga truckers, at trucking industry, kasama sila sa nagreklamo doon sa smuggling. Q: May binigay ba silang info? May mga pinangalanan ba sila na taga BOC na nakikipag-sabwatan kaya nakakalusot po itong smuggling ng mga agricultural products? SP Sotto: May mga binanggit sila, pero without the direct evidence nila, ayaw ko. Kaya sa Tuesday haharap sila at dadalhin nila, sasabihin nila kung sino ang mga may mga dapat nating tanungin at imbestigahan. Q: Ah, so, papangalanan po nila mismo doon sa hearing on Tuesday? SP Sotto: I hope so, yes, I told them that. Q: Pero hindi ba ito ay paulit-ulit na lang na iniimbestigahan ng Senate, itong mga nangyayari na smuggling? Kung Sabagay, ang iba ay pag-puslit ng illegal na droga, pero itong sa mga agricultural products, isa rin ito sa mga naimbestigahan, where nangyayari nga po, nagpapalit-palit na nga ng Customs Commissioner, at may mga na-identify na rin na dapat gawin like modernization ng mga proseso diyan? Dapat automated na para maiwasan yung mga ganitong katiwalian, so sa tingin ninyo... SP Sotto: Digitalization, yun na nga. Automation, full digitalization. Yun ang mga nilalakad namin, eh kung tayo bibigyan tayo ng mga kababayan natin ng pagkakataon na magsilbi sa Executive Department, yun ang gagawin namin. Sigurado, mawawala lahat yan. Q: Pero the mere fact na na-identify yung dapat gawin pero hindi pa rin ginagawa dahil nabanggit po yata ni Sen. Grace Poe, may na-award na ng right para doon sa modernization pero ayaw naman pondohan ng BOC, so ibig sabihin, ayaw nila ng modernization, dahil baka maging dahilan ito para matigil yung katiwalian, ganoon po ba yun? SP Sotto: Siguro. Wala akong nakikitang ibang dahilan kung hindi mawawala ang kita nila (unclear) kaya ganoon, kinokontra. Q: Pero, knowing Customs Commissioner Guerrero, sa tingin ninyo hindi niya alam itong nangyayari na may mga tauhan siyang nakikipag sabwatan sa mga smugglers? SP Sotto: Sa tingin ko pag nalaman niya yun, pipigilin niya. Malalaman natin, inimbita natin siya sa Tuesday, tingnan natin kung ano ang isasagot niya. Q: Sir, next week, mag-aadjourn na kayo, magki-Christmas break, pero hindi pa naa-approve sa bicam yung 2022 budget. Ano po ba ang information na pinadala sa inyo mula sa bicam panel? SP Sotto: Ineexpect namin ng Wednesday or Thursday magkakaroon ng Bicameral Conference Committee Report. Ira-ratify namin, hopefully, at the latest, Thursday. Q: So, baka Thursday, may session pa po kayo. Instead na mag break na kayo ng Wednesday, mae-extend pa hanggang Thursday? SP Sotto: Oo, baka ganoon, baka sa umaga ng Thursday, mapilitan pa. Q: Marami pa po bang hindi nare-reconcile na disagreeing provisions? SP Sotto: Hindi naman masyado na. Hindi humihingi ng saklolo si Sen. Angara eh, therefore, walang problema siguro. Q: Pero isa pong sinisiguro ninyo, bago mag Christmas break ay maa-approve po itong 2022 budget? SP Sotto: Oo, sigurado. Pipilitin namin talagang matapos yun before the break. Q: So, Sir, from Dumaguete, saan kayo tutuloy, at ano po yung mga activities ninyo ngayong araw diyan? SP Sotto: Babalik kami mamaya, pero susunod ako sa Catarman, sa Samar. Q: Kasama ninyo pa rin po, kayo pa rin ni Sen. Lacson? SP Sotto: Yes.