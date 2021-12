MANIFESTATION OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON SOLO PARENTS BILL

Vote on Third Reading

December 13, 2021

Mr. President, just a brief manifestation.

Bilang solo parent, hindi po matatawaran ang saya ko ngayong araw na ito. The Senate has come together lift up an invisible and marginalized segment of our population: ang mga solo parents.

Dear colleagues, I have not just born witness to the difficulties and travails of solo parents, I have actually lived them. I became a solo parent after my husband suddenly passed away, with my youngest Sinta just three years old. Natutunan ko paano pagkasyahin ang sweldo para mabayaran ang bills sa bahay, naranasan ko paano magbayad ng tuition ng installment - monthly po take note, hindi quarterly or semi-annual. Noong nakagraduate ang aking anak na si Kiko, sabi sa akin ng cashier ng Ateneo, "congrats maam, nakaraos tayo."

At ngayong may pandemya, ang ganitong mga paghihirap ay lalong umigting. Bukod sa kailangang magtrabaho, biglang kailangan namin maging teacher sa aming anak. Pag may magkasakit, COVID man o hindi, wipe out ang konting ipon at walang kahalili sa gastos. Kaya nga habang may pandemya, lalong mahalagang mapabilis pa ang pagsabatas nito. Naging mahirap ang pagtulak sa Expanded Solo Parents Welfare Act, pero saksi ako sa tiyaga ng mga solo parents sa pagkampanya para sa pagpasa nito. Lubos ang aking pasasalamat at paghanga na hindi bumitaw ang mga solo parents.

To my fellow Senators, especially the bill's co-authors, I thank you. To the government agencies that helped refine this bill, my heartfelt appreciation. And to all my fellow solo parents, I see you, I am you. This is for us.