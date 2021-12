Press Release

December 14, 2021 Gatchalian to banks: Be proactive in preventing potential hacking problems Senator Win Gatchalian urged banking institutions for increased vigilance on online transactions, especially if there's an apparent surge during wee hours, weekends, and holidays when most cyber criminals carry out their nefarious activities. "Dapat maging mapagmatyag ang mga bangko lalo na kung kahina-hinala ang dami ng mga transaksyon na nangyayari kapag dis-oras ng gabi. Dapat isaalang-alang nila na red flag na ito at maaaring kagagawan na ito ng mga scammers o hackers," he said. Gatchalian made the call following reports that the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) noted a surge in complaints on hacking of some bank accounts as early as December 6. BDO bank account holders who were victimized over the weekend of unauthorized transactions have taken to social media their experiences of apparent online banking breach and had their cash transferred to a Union Bank account under the name of a certain Mark D. Nagoyo. While the BSP already assured the public that it's already coordinating with the concerned banks to ensure that the affected clients are reimbursed, increased vigilance could have prevented the large scale of victims, Gatchalian said. "Bukod sa pagbibigay babala sa publiko kung paano nila maiiwasan na maging biktima ng cyber criminals, dapat mamuhunan din ang mga bangko pagdating sa mga makabagong security features o banking software solutions para makampante ang kanilang mga kliyente," the Vice Chairperson of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies said. Gatchalian filed last June 3 Senate Bill No. 2287 or the proposed "Financial Products and Services Consumer Protection Act" which seeks to enhance the protection of consumers' assets against fraud and misuse, and safeguard data privacy and the right to timely handling and redressal of complaints. Gatchalian's bill empowers the financial regulators such as the BSP to take necessary actions against entities undermining and bargaining for the consumer's welfare. The senator expressed concern that this latest incident would only cause distrust in the banking institutions but also cause a dent in the efforts to ramp up the digitization of financial services in the country. Banks rely on consumers' trust and loyalty and if these hacking incidents become pervasive, there will be a high level of distrust in financial services, banks in particular, the senator warned. Mga bangko dapat maagap sa pagsawata sa mga posibleng hacking ng bank accounts - Gatchalian Hinikayat ni Senador Win Gatchalian ang mga bangko na paigtingin ang pagiging mapagmatyag sa mga kahinahinalang transaksyon sa online platform lalo na kung dis-oras ng gabi, tuwing weekend, at holiday, kung kailan madalas na umaatake ang mga cyber criminals para isagawa ang kanilang pagnanakaw. "Dapat maging mapagmatyag ang mga bangko lalo na kung kahina-hinala ang dami ng mga transaksyon na nangyayari kapag dis-oras ng gabi. Dapat isaalang-alang nila na red flag na ito at maaaring kagagawan na ito ng mga scammers o hackers," aniya. Nanawagan si Gatchalian matapos makarating sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ulat hinggil sa pagbaha ng reklamo na may kinalaman sa hacking ng mga bank account magmula pa noong Disyembre 6. Kasunod nito ang balita ng paglutang ng maraming BDO depositor na biktima ng mga hindi awtorisadong transakyon nitong weekend at kanilang isinalaysay sa iba't ibang social media platform ang online banking breach na kanilang naranasan. Nagulantang na lang ang mga biktima nang malamang nailipat na ang kanilang pera sa Union Bank account na pagmamay-ari ng isang Mark D. Nagoyo. Ngunit kahit pinanatag na ng BSP ang publiko na nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinauukulang mga bangko para masiguro na maibabalik ang mga ninakaw na mga deposito, iginiit ni Gatchalian na dapat mas paigtingin ang pagmamatyag upang mapigilan ang pagdami ng mga biktima. "Bukod sa pagbibigay babala sa publiko kung paano nila maiiwasan na maging biktima ng cyber criminals, dapat mamuhunan din ang mga bangko pagdating sa mga makabagong security features o banking software solutions para makampante ang kanilang mga kliyente," sabi ng Vice Chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. Inihain ni Gatchalian noong Hunyo 3 ang Senate Bill No. 2287 o ang panukalang "Financial Products and Services Consumer Protection Act" na naglalayong pahusayin ang proteksyon ng mga ari-arian ng mga konsyumer laban sa pandaraya at mapanlinlang na mga gawain, pangalagaan ang kanilang data privacy, at bigyan ng agarang lunas sa kanilang mga reklamo. Ang panukalang batas ni Gatchalian ay nagbibigay rin ng kapangyarihan sa mga financial regulators gaya ng BSP na magsagawa ng mga kinakailangang aksyon laban sa mga entity na ayaw makipagkasundo para sa kapakanan ng konsyumer. Dahil sa nangyari, ikinabahala ng senador ang posibleng pagdulot nito ng kawalan ng tiwala sa mga bangko at masira ang pagsisikap na palakasin ang digitization ng mga serbisyong pinansyal sa bansa. Tiwala at katapatan ng konsyumer ang pinanghahawakan ng mga bangko kaya sila tinatangkilik at kung ito'y maaapektuhan dahil sa paglaganap ng mga insidente ng hacking, mababawasan ang kumpiyansa ng publiko sa mga serbisyong pinansyal, partikular na sa mga bangko, babala ng senador.