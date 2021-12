Dispatch from Crame No. 1189:

Sen. Leila M. de Lima's congratulatory message to Tinay Palabay of KARAPATAN for winning the Franco-German Prize for Human Rights and Rule of Law

Congratulations, Tinay Palabay, for being one of the laureates of the 2021 Franco- German Prize for Human Rights and Rule of Law. Another victory for the human rights community, another huge setback for the fascist regime.

Sunod-sunod na sampal na sa mukha ni Rodrigo Duterte ang patuloy na pagkilala ng mundo sa paninindigan ng mga taong walang habas na sinisiraan at inaapi ng kanyang rehimen. Una ay si Maria Ressa sa kanyang Nobel Peace Prize, ngayon naman ay si Tinay sa kanyang tapang at dedikasyon sa pagtatanggol sa karapatang pantao at hustisyang panlipunan.

Mabuhay ka, Tinay, ang KARAPATAN, at ang buong human rights community. Karangalan ko na makasama kayo sa laban para sa pagbabalik ng hustisya at katotohanan sa ating bayan.

Tuloy ang laban!