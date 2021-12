Utilize COVID-19 mass vaccination drive in Odette-hit areas, Tolentino tells DOH

MANILA - Senator Francis 'Tol' N. Tolentino on Saturday urged the Department of Heath (DOH) to utilize its mass vaccination drive against COVID-19 and inoculate those qualified residents currently taking shelter in different evacuation centers across the country amid the onslaught of Super Typhoon Odette.

In an interview with DZRH, Tolentino said the government should take advantage of the current situation and bring its mass vaccination drive for qualified evacuees in Odette-hit areas, particularly in Visayas and Mindanao.

"Samantalahin na po ito ng Department of Health, ang mga kababayan natin sa Naga, Cebu, Talisay, Cebu, sa Bohol ay nasa evacuation centers, samantalahin na po 'yan para magbakuna sa evacuation centers, hindi na natin iintayin ang Miyerkules pa para magpalista ulit, nasa evacuation centers na sila sama-sama na doon na natin bakunahan," said Tolentino.

Based on the latest data from the National Risk Reduction and Management Council, about 84,674 families or equivalent to 338,664 individuals are currently staying in various evacuation centers following the catastrophic devastation of the latest weather disturbance in the country.

As of Friday, the DOH announced that it has already administered about 100-million doses of various COVID-19 vaccines since the national vaccination program was initiated last March.

TOLENTINO SA DOH: SAMANTALIHIN ANG PAGKAKATAON, MGA KWALIPIKADONG PINOY NA NASA EVACUATION CENTERS BAKUNAHAN NA!

Hinimok ni Senador Francis "Tol" N. Tolentino ang Department of Health na bakunahan na ang mga kwalipikadong Pinoy na tumutuloy ngayon sa mga evacuation centers sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Odette.

Sa panayam ni Tolentino sa DZRH, binigyang diin ng senador na ito ang tamang panahon para samantalahin ang pagkakataon na mabakuhanan ang maraming Pinoy na tumutuloy ngayon sa mga evacuation centers.

Sa huling datos na inilabas ng NDRRMC ngayong araw, pumapalo na sa 174,010 na pamilya ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa mga evacuation centers habang nasa 14,329 na pamilya naman ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak sa mga lugar na tinamaan ng bagyo.

"Samantalahin na po ito ng Department of Health, ang mga kababayan natin sa Naga, Cebu, Talisay, Cebu, sa Bohol ay nasa evacuation centers, samantalahin na po 'yan para magbakuna sa evacuation centers, hindi na natin iintayin ang Miyerkules pa para magpalista ulit, nasa evacuation centers na sila sama-sama na doon na natin bakunahan." Ani Tolentino.

Sa huling datos na inilabas ng gobyerno, nasa higit 100 milyong Pinoy na ang nabakuhanan kontra covid-19 simula ng magsimula ang vaccine rollout sa bansa nitong Marso.