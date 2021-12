SENATOR NANCY BINAY'S CHRISTMAS MESSAGE

As we celebrate the Christmas season, let us take time to pause and let into our hearts and homes our kababayans who lost their homes and livelihoods due to Typhoon Odette.

May our faith in Christ sustain us, as we recover and stand up once again from the ravages of natural calamities and the pandemic.

Gamitin po sana natin ang pananalig sa Kanya at magtulungan upang maghatid ng tuwa at galak sa ating mga kababayan. Nawa'y gabayan Niya tayo upang maging instrumento ng pag-unlad at pagbangon ng ating kapwa mula sa trahedya at kalungkutan.

Dala ng kapanganakan ni Hesukristo ang liwanag na may mas magandang bukas na darating, na puno ng pag-asa at kasayahan para sa ating lahat.

Mula po sa aming pamilya, bumabati po ako ng isang ligtas, mapayapa, at may liwanag na Pasko sa ating lahat!