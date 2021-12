Statement of Senator Risa Hontiveros in relation to the case filed by former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre

*Please see attached photos and document

Walang kwenta at walang basehan ang kasong isinampa sa akin ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Desidido akong labanan ang panghaharass na ito.

Kakampi natin ang batas at ang katotohanan. Protektado ng mismong Konstitusyon ang lahat ng aspeto ng aking privilege speech sa Senado, kaya panatag akong wala akong kahit anong paglabag sa Anti-Wiretapping Law.

Kaya kung mayroon mang lumabag sa batas, yan ay si Mr. Aguirre, kasama na ang kanyang alipores, na huli sa aktong nagluluto ng kaso laban sa akin. Nabuko natin ang kanilang planong conspiracy laban sa akin, na isang senador, habang nasa loob mismo ng Senado, at habang may pagdinig. Isang malaking pambabastos ito sa ating institusyon.

Bakit parang kasalanan ko pa na nalaman ng mamamayang Pilipino ang pakay niya laban sa akin? If his text messages were set in fonts large enough to be caught on camera, then he has only himself to blame. He should have known better than to conspire with others in the middle of a public event, in full view of photographers' cameras. There was no deception or subterfuge involved.

Ang tanong ko tuloy, bakit ngayon biglang umusad ang kasong ito, pagkatapos ng apat na taon ng pagkabulok? Why are government resources being devoted to this obviously baseless case, when we need every peso for rehabilitation and rescue efforts for victims of typhoon Odette?

Malinaw na black propaganda lang itong kaso na ito ni Mr. Aguirre at ng mga kasabwat niya. Pero kung akala nila na maduduwag ako, doon sila nagkakamali.

Hindi ko papalampasin ang lahat ng nasa likod nitong pang-gugulong ito. This entire case is unfair, unjust, and a sham.