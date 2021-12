Pangilinan assails harassment suit vs opposition Sen. Hontiveros

"We stand in solidarity with Sen. Risa Hontiveros as she faces the wire-tapping case resurrected after years in slumber. Kaisa ako ni Sen. Risa sa laban niyang ito.

Halatang harassment ang pagbuhay ng kasong ito. The case should have been dismissed right away. Walang wire na tinap. Nasilip lang mismo sa phone ni Vitaliano Aguirre ang pagpilit niyang kasuhan si Sen. Risa sa Senado mismo habang may pagdinig. Binuko ito ni Sen. Risa sa privilege speech, kaya protektado siya ng legislative immunity.

Dapat ibasura ang kasong isinampa sa kanya."