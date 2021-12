Press Release

December 29, 2021 Villanueva: OFW services under one roof of Dept of Migrant Workers makes for lasting change Overseas Filipino workers will begin experiencing the convenience of a "one-stop-shop" for all their needs once the Department of Migrant Workers (DMW) is signed into law, funded and rendered fully operational, Senator Joel Villanueva said. Villanueva, principal sponsor and author of Senate Bill No. 2234, said the measure scheduled to be signed on Thursday by the president, consolidates under one roof seven agencies catering to the needs of OFWs that are currently scattered in different departments. Doing so provides the DMW with potent mandates to address all concerns of OFWs who have long been referred to as modern-day heroes, Villanueva explained. "Ang ating DMW po ay binalangkas at binuo para sa ating mga kababayang OFW. Pinagsama-sama na ang lahat ng opisina at ahensyang nagbibigay ng serbisyo sa mga OFW sa iisang bubong para isang bahay na lang ang tatakbuhan sa oras ng pangangailangan," Villanueva, chair of the Senate labor committee, said. "Ngunit hindi po nangangahulugan na magiging permanenteng solusyon ang DMW pagdating sa trabaho dahil mananatiling prayoridad ng ating gobyerno ang paggawa at paglikha ng trabaho dito sa ating bansa upang hindi na makipagsapalaran ang ating mga manggagawa sa ibang bayan." "Working overseas should always be an individual's choice and not a necessity," he continued. At the heart of the DMW is the Philippine Overseas Employment Administration, which will be joined by the following agencies from the Department of Labor and Employment: the International Labor Affairs Bureau and all Philippine Overseas Labor Offices, the National Reintegration Center for OFWs, and the National Maritime Polytechnic. Meanwhile, the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs of the Department of Foreign Affairs and the Office of the Social Welfare Attaché of the Department of Social Welfare and Development will also be transferred to the new department. Villanueva also noted that DMW will have offices for each region of the country, so the ease of processing papers, filing complaints or seeking assistance becomes even more convenient as travel to Manila becomes unnecessary. "May sarili na ding pondo ang ating mga distressed OFWs, at hindi na makikihati. May AKSYON fund na para sa mga OFWs, at hiwalay sa pondo ng Assistance to Nationals at Legal Assistance Fund," he continued. Adjudicators for OFW grievances have also been increased and will be deployed per regional office. A DMW Training Institute will also be established to train and capacitate personnel to handle OFW concerns, as well as conduct in-depth studies on migration and development trends, Villanueva explained. 