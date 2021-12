Press Release

December 31, 2021 De Lima sends message of hope on New Year's Eve As 2021 presented many challenges, Opposition Senator Leila M. de Lima is hopeful that Year 2022 would be a year of recovery and healing for victims of typhoons, other natural calamities, and man-made disasters, as well as freedom for the entire world from the COVID-19 pandemic. De Lima, who remains detained over trumped-up drug charges, likewise hopes that the new year would allow Filipinos to have the government that they deserve, led by leaders who prioritize people's interests over their personal agendas. "Kaisa po ninyo ako sa umaasa't nananalig sa katuparan ng ating kolektibong hangarin para sa pamilya at bansa: sa pagsalubong ng isang mas ligtas, makatarungan at masaganang Bagong Taon. "Subalit alam din po natin na may mga kababayan tayong haharapin ang Bagong Taon na higit pang nangungulila at iniinda ang pagkawalay sa pamilya–ang mga OFW nating nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, mga biktima ng walang habas na pamamaslang, at ang mga naiwan ng mga pumanaw nating mahal sa buhay, kamag-anak at kaibigan," she said. "Isama rin po sana natin sa ating dasal ang paghiling para sa agarang pagbangon ng mga kababayan nating naulila nang dahil sa pandemya at nasalanta ng nagdaang mga kalamidad, gayundin ang katarungan para sa mga biktima ng karahasan at pang-aabuso. "Hiling po nating lahat na sa Bagong Taon at sa susunod na panahon, sana ay tunay na tayong makaigpaw at mapuno ng pag-asa - ligtas na sa pandemya, malayo sa mapaniil at marahas na sistema, at may mga bagong pinunong totoong naglilingkod para maibalik ang hustisya, at pangunahan ang bansa sa landas na malaya, makatarungan at maginhawa para sa lahat," she added. This is the fifth time that De Lima, the most prominent political prisoner under the Duterte regime, would be spending New Year's Eve in detention since Feb. 24, 2017. She will celebrate New Year's Eve with select family members who are expected to visit her at the PNP Custodial Center in Camp Crame, Quezon City. Sending her message of hope, the lady Senator from Bicol reminded her fellow Filipinos that they can overcome all the trials that will be thrown their way as long as they will face it together. "Together, let us pray for better days, and work earnestly for a just and fair society for everyone. Ang bawat pagsubok ay kaya nating lampasan, basta't nananalig tayo, nagdarasal at nagkakaisa. Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Laban lang!" she said.