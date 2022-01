HONTIVEROS TO DOH: INCREASE VACCINATION CAPACITY, BOOSTER INFO DRIVE AS OMICRON PRESENTS NEW PANDEMIC REALITY

Bagong taon, bagong uri ng kahandaan ang hinihingi sa atin ng Omicron.

Nananawagan ako sa Department of Health (DOH) na itaas pa ang vaccination capacity sa buong bansa bunsod ng surge dahil sa Omicron. Bigyan dapat ng pansin ang mga lugar na mababa pa rin ang vaccination rate.

Sa pakikipagtulungan sa mga LGUs at private sector, dapat madagdagan ang mga vaccination sites at vaccination teams upang mas marami ang mabakunahan.

The active COVID cases have nearly doubled in three days. The positivity rate is almost four times the ceiling set by the World Health Organization. Huwag na nating hintayin na sobrang lumala pa ang sitwasyon bago tayo gumawa ng paraan para mapabilis ang ating pagbabakuna.

Dapat ring palakasin pa ang information drive ng booster shots, para sa mga taong may halos tatlong buwan na ang nakakaraan mula noong kanilang second dose.

Kinakalampag rin natin ang IATF na gawing libre at mas abot-kamay ang COVID-testing, lalo na sa mga taong may sintomas. In addition to this, the Bureau of Quarantine also has to ensure that they have enough personnel to properly monitor the accredited quarantine facilities so nobody dares to violate the strict quarantine protocols.

Kaya sa ating mga kababayan, huwag tayong maging kampante. Huwag balewalain ang panganib na dala ng COVID variants. Patuloy nating sundin ang minimum health protocols, lalo na at kailangan ng dagdag na proteksyon ng mga senior citizens at ng mga may commorbities. Magpabakuna na tayo sa lalong madaling panahon, palaging mag-mask, dumistansya, maghugas ng kamay, at mag-isolate kung nakakaramdam ng sintomas. Malaki ang tiwala kong mas malakas ang surge capacity ng ating health system ngayong 2022.

Papasok na tayong mga Pilipino sa ikatlong taon ng pakikipagbuno sa COVID, ngunit huwag nating hayaang patamlayin ng Omicron variant ang ating pag-asa ngayong Bagong Taon.