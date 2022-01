STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE REMARKS OF HEALTH SECRETARY DUQUE THAT THE PHILIPPINES IS IN CRITICAL RISK CASE CLASSIFICATION

Dapat mas pagtuunan ng pansin ang mga unreported COVID cases, imbes na limitahan na naman ang paggalaw ng mamamayan dahil sa Omicron variant. Bukod sa mga kasong hindi nako-contact trace, marami sa ating mga kababayan ang nagse-self administer ng antigen test at nagho-home isolation kapag nagpa-positive. Kailangan natin silang masuportahan habang nagpapagaling sa kanilang mga tahanan.

Kahit mild cases pa yan, dapat mabigyan ng kakayahan at impormasyon ang ating mga pamilya pagdating sa pagmo- monitor ng kasamahan nilang natamaan ng COVID. Inuudyokan ko ang DOH na palakasin pa ang kanilang telemedecine capacity, pati na rin ang information campaign ukol sa home care ng mga pasyenteng may COVID.

Dagdag pa dyan, ikatlong taon ko na ito na mananawagan na itaas ng IATF ang kanilang PCR tests sa 150,000 kada araw. At the rate we are going, IATF has to double their daily output. Kasabay nito, dapat libre ang tests para sa mga high-risk individuals, at sa mga vulnerable sectors, tulad ng ating mga senior citizens.