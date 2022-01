Press Release

January 12, 2022 Gatchalian calls for moratorium on online money transfer fees amid rise in COVID-19 cases Senator Win Gatchalian urged the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and the banking community to suspend the collection of fees on online money transfers while COVID-19 cases peak. "With a number of banks shortening their operating hours, some banks even temporarily closing as some of their employees have also contracted the disease or manifested symptoms of COVID-19, it would be a wise move if the public resort to electronic banking to lessen face-to-face transactions," Gatchalian said. "While most are currently burdened with expenses brought about by medicines, COVID-19 testing fees and hospitalization, a fee-less money transfer service and payment transaction can also be a temporary relief measure to the public," the Vice Chairperson of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies added. Gatchalian said his proposition had been employed by the BSP and some BSP-supervised financial institutions (BSFIs) when Metro Manila was placed under enhanced community quarantine (ECQ) in April 2020 and even when the lockdown was extended in May 2020. Some banks waived the collection of electronic fund transfer (EFT) service fees for InstaPay and PESONet transactions until the end of last year. Instapay transfers a daily limit of P50,000 with transaction fees ranging from P0 to P40 while PESONet transfers a daily limit of P200,000 with transaction fees ranging from P0 to P775 as of November 30, 2021 "It will be better if financial institutions and companies offering e-wallet services also extend the same relief to the public to help lessen the queuing in payment and cash transactions," the senator said. "Dahil dito, maeengganyo pa natin ang ating mga kababayan na manatili na lang sa kanilang mga tahanan at idaan na lang ang transaksyon sa pamamagitan ng online. Mas mapapabilis na ang serbisyo, makakaiwas pa sa sakit. Mas mapapabilis ang pagbabalik normal ng ating pamumuhay kung magtutulungan tayo," Gatchalian said. In the most recent BSP figures, the share of digital payments on the volume of retail transactions increased further to 20.2% in 2020 from 14% in 2019. According to BSP Governor Benjamin Diokno, this means that one out of five payment transactions last year were done digitally. # # # ________________________________________________ Gatchalian: Suspindihin ang online money transfer fees sa gitna ng mataas na kaso ng COVID-19 Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at ang banking community na suspindihin ang koleksyon ng mga bayarin sa online money transfers habang patuloy na dumarami ang mga kaso ng COVID-19. "Mas mainam kung ang publiko ay gagamit ng electronic banking upang mabawasan ang mga face-to-face na transaksyon lalo na't pinaiksi ng ilang bangko ang kanilang oras ng operasyon at may mga iba na pansamantalang nagsara dahil may mga empleyado silang nahawaan o may mga sintomas ng COVID-19," ani Gatchalian. "Ngayon na karamihan ay may mga hinaharap na karagdagang mga gastusin gaya ng pambili ng gamot, COVID-19 testing fees at pagpapaospital, makakagaan kung ang mga money transfer services ay wala munang service fee bilang pansamantalang hakbang sa pagtulong sa publiko," dagdag pa ng Vice Chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. Ang rekomendasyon ni Gatchalian ay naisagawa na rin dati ng BSP at ng BSP-supervised financial institutions (BSFIs) noong isinailalim ang kalakhang Maynila sa enhanced community quarantine (ECQ) noong Abril 2020 at noong pinalawig pa ito hanggang Mayo ng nasabing taon. Bagamat nagsuspindi ang ilang bangko ng kanilang electronic fund transfer (EFT) service fees sa InstaPay at PESONet hanggang noong katapusan ng nakaraang taon, sa ibang bangko naman ay umaabot sa P775 ang kada isang transaction fee ng PESONet na may transaction limit na P200,000 kada araw at umaabot sa P40 ang transaction fee kada araw ng ilang bangko sa InstaPay na may arawang transaction limit na P50,000. "Mas makakabuti kung ang mga financial institutions at mga kumpanyang nag-aalok ng mga serbisyong e-wallet ay magsuspindi rin ng kanilang singil upang makatulong sila na mabawasan ang pila sa pagbabayad, halimbawa na lang sa mga bangko," sabi pa ng senador. "Dahil dito, maeengganyo pa natin ang ating mga kababayan na manatili na lang sa kanilang mga tahanan at idaan na lang ang transaksyon sa pamamagitan ng online. Mas mapapabilis na ang serbisyo, makakaiwas pa sa sakit. Mas mapapabilis ang pagbabalik normal ng ating pamumuhay kung magtutulungan tayo," sabi ni Gatchalian. Sa pinakahuling datos ng BSP, tumaas ang bilang ng digital payments sa 20.2% noong 2020 mula sa 14% noong 2019. Ibig sabihin, isa sa limang transkasyon noong nakaraang taon ay sa pamamagitan ng digital transaction ayon kay BSP Governor Benjamin Diokno. # # #