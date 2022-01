Press Release

January 23, 2022 Gatchalian: Protect delivery riders from abusive customers Senator Win Gatchalian said if we want to protect delivery riders from fake bookings and hoax orders, we should also protect them from abusive customers. Gatchalian made the call in the wake of a video that went viral over the internet of a food delivery rider who was assaulted by a customer for having no spare change. The Senate has approved on third and final reading Senate Bill No. 2302 or the proposed "Food, Grocery, and Pharmacy Delivery Services Protection Act," which seeks to punish those who carry out deceit against delivery riders or those who don't treat them accordingly by placing hoax orders online or refuse to receive an unpaid confirmed order. Gatchalian co-authors the bill. The lawmaker expressed concern over the video showing a customer trying to attack a food delivery rider for not having enough change for his P1,000 bill. "Anumang klaseng pang-aabuso sa kapwa, nang dahil lang sa hindi pagkakaintindihan, ay hindi katanggap-tanggap. Hindi dahil customer ay palagi nang tama. Walang dahilan upang pagmalabisan ang mga delivery rider na naghahanap buhay ng marangal," he said. Gatchalian also said protecting delivery carriers is stipulated in the committee report on the proposed Internet Transactions Act. Section 13 (c) states that it will be unlawful for consumers to unreasonably shame, demean, embarrass or humiliate online delivery partners. Any person who violates this provision shall be punished with arresto mayor or a fine exceeding P100,000 without prejudice to any other available remedies under existing laws. "Sakaling maging ganap na batas na itong mga panukalang ito, mabibigyan na ng sapat na proteksyon ang mga delivery riders laban sa mga customer na mapang-abuso, mapanghamak, at nanghihiya ng wala sa lugar," he said. Gatchalian said they have instituted ample protection to the rights of both the consumers as well as those engaged in online selling and delivery personnel in both bills. Gatchalian: Protektahan ang delivery riders laban sa mga mapang-abusong customer Bukod sa proteksyon laban sa fake bookings at mapanlinlang na mga order, sinabi ni Senador Win Gatchalian na nararapat ding masiguro ang kapakanan ng mga delivery riders laban sa mga mapang-abusong customer. Ang panawagang ito ni Gatchalian ay kasunod ng nag-viral na video sa internet ng isang food delivery rider na sinaktan ng customer dahil lang sa wala siyang dalang panukli. Sa gitna ng pangyayaring ito, nagkataon namang aprubado na ng Senado sa third at final reading ang Senate Bill No. 2302 o ang panukalang "Food, Grocery, and Pharmacy Delivery Services Protection Act" na naglalayong parusahan ang mga tumatrato nang hindi tama sa mga delivery rider tulad ng panlilinlang sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng mga pekeng order sa online o tumatangging tumanggap ng hindi pa bayad ngunit kumpirmadong order. Si Gatchalian ay co-author ng nasabing panukalang batas. Nagpahayag ng pagkabahala ang mambabatas matapos kumalat ang nasabing video kung saan makikita ang pananakit ng customer sa isang delivery rider dahil wala itong dalang sapat na panukli sa kanyang P1,000 bill. "Anumang klaseng pang-aabuso sa kapwa, nang dahil lang sa hindi pagkakaintindihan, ay hindi katanggap-tanggap. Hindi dahil customer ay palagi nang tama. Walang dahilan upang pagmalabisan ang mga delivery rider na naghahanap buhay ng marangal," sabi ng senador. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa committee report ng panukalang Internet Transactions Act ang probisyon na nagbibigay proteksyon sa mga delivery carrier. Sa ilalim ng Section 13 (c), nakasaad dito na magiging labag sa batas para sa mga customer ang panghihiya, pagmumura, at panlalait sa mga online delivery partners. Ang sinumang lalabag sa probisyong ito ay mapaparusahan ng arresto mayor o multang lampas sa P100,000. "Sakaling maging ganap na batas na itong mga panukalang ito, mabibigyan na ng sapat na proteksyon ang mga delivery riders laban sa mga customer na mapang-abuso, mapanghamak, at nanghihiya ng wala sa lugar," sabi pa niya. Tiniyak din ni Gatchalian na may mga sapat na probisyon ang dalawang nasabing panukalang batas na nagtitiyak ng proteksyon sa karapatan ng mga consumers, mga taong nasa online selling, at mga delivery personnel.