Pangilinan: Sa taas ng presyo ng bilihin, umaaray na ang mga nanay

SENATOR Francis "Kiko" Pangilinan expresses alarm over the continuous food price hike in the country, saying Filipino mothers are having a hard time making ends meet with meager if not shrinking household income.

"Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa ating bansa habang papaliit naman ang kita ng pamilyang Pilipino dahil sa sari-saring lockdown rules tulad ng 'no-vax, no-ride'. Umaaray na ang mga nanay dahil kakarampot na lang ang nabibili nila halimbawa sa halagang P1,000," Pangilinan said.

"Kailangang ibaba ang presyo ng pagkain at kung maaari ipantay ito sa sahod ng isang ordinaryong mamamayan. Patuloy ang paglaganap ng gutom at malnutrisyon sa ating bansa dahil hindi naman abot-kaya ang mga bilihin sa palengke," he added.

Pangilinan cited the case of a housewife in her 40s, Jennifer, who said that her P1,000 twice-a-week palengke budget has brought home significantly less food.

"Bago mag-December, nakakapuno pa ng bayong ko ang P1,000. Ngayon, hindi na. Lahat mahal. Lahat ng paninda sa palengke, nag-uumpisa sa 3 o 4. Isang kilong liempo, P420. Isang kilong galunggong, P320. Kahit gulay mahal. So yung P1,000, titipirin mo na lang," said Jennifer, whose husband is recently retired. Her household income comes from her sari-sari store and a working daughter who gives some money for household expenses. Another daughter is still in college.

Pangilinan also cited a report from the Philippine Statistics Authority (PSA) showing a 4.5% inflation in food prices, which is 2% higher than the projected decrease that President Rodrigo Duterte's economic team expected for this quarter.

According to Dennis Mapa, a national statistician, among the top drivers for this spike are prices of fuel, transportation, and meat.

For Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Benjamin Diokno, meanwhile, typhoons that ravaged the Philippines also caused an uptick in food prices.

With all these factors contributing to the continuous spike in food prices, Pangilinan reiterated that the Sagip Saka Act will address food prices.

"Mas kailangang paigtingin ang pagpapatupad ng mga probisyon na nasa Sagip Saka Act lalo na ngayong mas tumataas pa ang presyo ng mga bilihin," he said.

Sagip Saka Act, which was signed into law in 2019, allows local government units and different government agencies to purchase goods directly from farmers and fisherfolk and their cooperatives.

"Mas mababa ang presyo ng mga produkto kung direktang bibili sa mga magsasaka at mangingisda dahil hindi na kailangan ng mga middlemen na mataas magpataw ng tubo. Hindi lang natin natutulungan ang mga magsasaka upang magkaroon sila ng kabuhayan, mas pinapababa din ng prosesong ito ang presyo ng mga bilihin," Pangilinan said.

Pangilinan also mentioned that one of the goals of the law is to make farmers and fisherfolk feel that they are valued by society and government; this in turn will inspire them to increase their production especially as the country continues to grapple with the pandemic.

"Hindi lang ordinaryong mamamayan natin ang apektado ng pandemya kundi pati ang ating mga magsasaka. Kaya kung kikita sila dahil sa kanila na mismo bibili ang gobyerno, mas mae-enggnayo silang padamihin pa ang kanilang produksyon," Pangilinan said.

"Kapag binigyan natin ng suporta ang ating mga magsasaka, gaganda ang kanilang ani, dadami ang supply ng pagkain, bababa ang presyo ng pagkain sa palengke. Mawawala na ang gutom. Lahat tayo ay makikinabang. Goodbye gutom na!" he added.