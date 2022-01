Press Release

January 25, 2022 Gatchalian to DOE: Address the power situation before it gets worse Instead of passing the buck, Senator Win Gatchalian urged the Department of Energy (DOE) to address the power supply situation in the country before it gets worse since it has the legal mandate and power to compel industry players to follow policies on energy security. "The DOE sounds inutile by passing the blame. It's their job to assure the public on the sufficiency of power supply. Ang DOE ang ahensya na may kapangyarihan para i-supervise at siguraduhin na lahat ng mga private companies ay sumusunod sa polisiya, patakaran, at regulasyon para siguraduhin na may tuloy-tuloy na suplay ng kuryente," Gatchalian stressed. It can be recalled that Energy Secretary Alfonso Cusi asked the National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) on what it intends to do after the NGCP warned of a possible thinning of power supply in Luzon this summer, including the election period. "Lalo akong kinakabahan bilang isang kandidato sa darating na halalan dahil alam natin na automated ang election. Pag walang kuryente, walang makinang makakabilang ng ating mga boto," said Gatchalian. "May kapangyarihan ang DOE na siguraduhin na sumusunod ang NGCP at mga pribadong power plants. Ang hindi sumunod ay maaaring patawan ng parusa ng Energy Regulatory Commission (ERC)," he added. Gatchalian said his Committee on Energy is already set to conduct an inquiry next month on the plans and preparations of the DOE and other stakeholders to ensure that there will be no brownouts during the week of the conduct of elections four months from now. Gatchalian noted that when the DOE said in a virtual press conference in August last year that the country will have no power interruption during the election week this year as the initial outlook shows sufficient supply, the said outlook did not take into consideration the forced and unplanned outages and the declining Malampaya supply. Recently, yellow alerts were issued last January 10 and 11 after some generating units extended their maintenance shutdowns while others derated their committed generation output. DOE dapat tugunan ang seguridad ng enerhiya - Gatchalian Sa halip na manisi, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Department of Energy (DOE) na tugunan ang sitwasyon ng suplay ng kuryente bago pa ito lumala dahil may ligal na mandato at kapangyarihan itong pilitin ang mga miyembro ng industriya na sumunod sa mga patakaran sa seguridad ng enerhiya sa bansa. "Nagmumukhang inutil ang DOE sa pagpapasa ng sisi. Trabaho nila na tiyakin sa publiko ang pagkakaroon ng sapat na suplay ng kuryente. Ang DOE ang ahensya na may kapangyarihan para i-supervise at siguraduhin na lahat ng mga private companies ay sumusunod sa polisiya, patakaran, at regulasyon para siguraduhin na may tuloy-tuloy na suplay ng kuryente," giit ni Gatchalian. Matapos magbabala ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa posibleng pagnipis ng suplay ng kuryente sa Luzon ngayong tag-init, kasama na ang election period, ibinaling ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang pasanin sa NGCP at tinanong kung ano ang balak nitong gawin sa nasabing sitwasyon. "Lalo akong kinakabahan bilang isang kandidato sa darating na halalan dahil alam natin na automated ang election. Pag walang kuryente, walang makinang makakabilang ng ating mga boto," sabi ni Gatchalian. "May kapangyarihan ang DOE na siguraduhin na sumusunod ang NGCP at mga pribadong power plants. Ang hindi sumunod ay maaaring patawan ng parusa ng Energy Regulatory Commission (ERC)," dagdag pa niya. Sinabi ni Gatchalian na nakatakdang magsiyasat ang kanyang Committee on Energy sa susunod na buwan sa mga plano at paghahanda ng DOE at iba pang stakeholders upang matiyak na walang brownouts na magaganap lalo na sa linggo ng pagsasagawa ng halalan apat na buwan mula ngayon. Pinuna ni Gatchalian ang naging pahayag ng DOE sa isang virtual press conference Agosto ng nakaraang taon kung saan sinabi nito na walang magaganap na power interruption sa linggo ng halalan batay na rin aniya sa inisyal na supply outlook na nagpapakita ng sapat na suplay ng kuryente. Ngunit hindi naman pala isinasaalang-alang ng nasabing supply outlook ang mga forced or hindi nakaplanong outages ng mga planta at ang pagbaba ng suplay mula sa Malampaya. Kamakailan ay nagkaroon ng yellow alert noong Enero 10 at 11 matapos palawigin ng ilang generating units ang kanilang maintenance shutdown habang ang iba ay binawasan ang kanilang ipinangakong generation output.