Press Release

January 28, 2022 Official Statement from Sen. Joel Villanueva Mga kaibigan, Nagpositive po tayo sa COVID sa resulta ng RT-PCR test nitong Huwebes ng gabi, pagkatapos kong makaramdam ng lagnat at pananakit ng ulo noong Miyerkules. Inabisuhan ko na po ang lahat ng aking nakasalamuha noong mga nagdaang araw tungkol sa aking kalagayan, at kasalukuyan po tayong naka-isolate. Dahil bakunado at boosted po tayo, at sa tulong ng panalangin sa Diyos, malaki po ang tiwala ko na malalampasan natin itong balakid na magpatuloy ang trabaho natin sa Senado. Kaisa po tayo sa lahat ng mga manggagawa na araw-araw nakikipagsapalaran sa pandemya para maghanap-buhay. Kayo po ang inspirasyon ko para patuloy kong masuportahan ang inyong kapakanan bilang Empleyado sa Senado. Patuloy po tayong mag-ingat! Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.