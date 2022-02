STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON GOVERNMENT LIFTING COVID RESTRICTIONS

Basta't may science-based evidence at ayon sa rekomendasyon ng ating mga health experts, wala akong problema sa pagbubukas ng ating borders at pagbaba ng mga COVID restrictions sa bansa. Sa new and better economic normal na ito, scientific expertise is critical to policy-making, lalo na pagdating sa public health.

Inaasahan kong ring malinaw na ang mga alituntunin na ipatutupad sa susunod na araw, because aside from citizens having more room for movement, this will also provide returning Filipinos on vacation with more time to spend with their families. Let us not waste their time and their patience.

Hindi na sana maulit ang pagkaabala ng taumbayan sa "no vax, no ride policy", which I believe was really just a knee jerk reaction. Mabuti naman at ito'y inurong na. Simula't sapul ay inuudyokan natin ang administrasyon na maging proactive at anticipatory sa kanilang mga polisiya. Una, dapat ay laging kinokunsulta ang mga sektor na tatamaan ng mga polisiya. At ikalawa, dapat handa ang gobyernong tumugon sa mga apektadong mamamayan.

Sa ating mga kababayan, kahit na mas malaya na tayong gumalaw ngayon, patuloy tayong maging alerto. As we have learned previously when we first went to Alert Level 2 late last year, delikado talaga ang pagiging kampante. We still should keep our guards up and continue practicing minimum public health standards, strengthen our hospital capacity, and further increase vaccination coverage especially in areas outside NCR and regional centers.

There may be "light at the end of the tunnel", ngunit huwag nating hayaang mabalewala lahat ng sakripisyo ng ating kapwa Pilipino. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng kalinga. Patuloy nating bantayan at alagaan ang isa't-isa.