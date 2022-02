Press Release

February 1, 2022 Poe sa motorcycles-for-hire: Hindi natitinag ang ating pagsulong sa batas na magbibigay ng akmang regulasyon sa motorcycles-for-hire bilang alternatibong masasakyan ng dumarami nating mga pasahero. Hindi dapat balewalain ang kontribusyon at sakripisyo ng ating mga motorcycle taxi sa gitna ng pandemya. Kailangan natin ng batas na tunay na makatutugon sa pangangailangan natin sa maaasahan at ligtas na transportasyon. Hinihintay natin ang kabuuang report ng motorcycle-for-hire pilot program ng DOTr na nagbigay ng provisional license to operate sa Joyride, Angkas at Move It. Ang datos sa safety compliance, efficiency at viability ng motorcycles-for-hire ay dapat pagsama-samahin ng DOTr at isumite sa Senado sa lalong madaling panahon. Ang paglalagay sa motorcycles-for-hire sa ilalim ng napapanahong regulasyon ng pamahalaan ay makatutulong sa pagtiyak ng kaligtasan sa kalsada ng ating mga kababayan.