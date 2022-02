Press Release

February 7, 2022 Gatchalian urges NTF, LGUs: Work with schools in vaccinating kids aged 5 to 11 Senator Win Gatchalian is urging the National Task Force (NTF) Against COVID-19 and local government units (LGUs) to work with schools in rolling out the vaccination of children aged 5 to 11. For the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, working with schools would help in efficiently identifying, organizing, and monitoring learners who are eligible to receive the COVID-19 vaccine, especially with the planned expansion of limited face-to-face classes this month. The Department of Education (DepEd) earlier said that vaccinated learners will be given preference for in-person learning. Gatchalian emphasized the importance of reopening schools and resuming face-to-face classes, noting that the lack of in-person learning would cause scarring in both education and the economy. Vaccinating eligible learners against COVID-19 can help mitigate the risk of infection and boost parents' confidence in sending their children back to school, the lawmaker added. According to DepEd's Planning Service, some 14 million learners aged 5 to 11 are eligible to receive the COVID-19 vaccine. NTF Chief Implementer and Vaccine Czar Carlito Galvez, Jr. earlier said that the government plans to inoculate 15.56 million children in this age group. For the initial rollout, 24 hospital and non-hospital facilities will be designated as vaccination sites in the National Capital Region. The senator added that all eligible learners should receive their COVID-19 vaccines especially since the DepEd eyes School Year 2022-2023 as the new normal. Under this phase, face-to-face instruction is institutionalized as part of the overall learning delivery system amidst the pandemic. "Napapanahon ang pagbabakuna sa mga batang 5 hanggang 11 ang edad, lalo na't patuloy ang ating pagsisikap na palawigin ang ating face-to-face classes. Mahalaga ito upang maprotektahan mula sa hawaan at pagkakasakit, hindi lamang ang ating mga mag-aaral kundi pati na rin ang kanilang mga guro at mga pamilyang nakapalibot sa kanila," said Gatchalian. Gatchalian: Mga paaralan gawing katuwang sa pagbabakuna ng mga batang may edad 5-11 Hinihimok ni Senador Win Gatchalian ang National Task Force (NTF) Against COVID-19 at ang mga local government units na makipagtulungan sa mga paaralan sa pagbabakuna ng mga kabataang may edad na lima (5) hanggang labing-isa (11) laban sa COVID-19. Ayon sa Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, ang pakikipagtulungan sa mga paaralan ay makatutulong sa pagtukoy, pag-oorganisa, at pag-monitor sa mga mag-aaral na maaari nang mabakunahan kontra COVID-19, lalo na't inaasahan ang pagpapalawig ng limited face-to-face classes ngayong buwan. Ayon sa Department of Education (DepEd), ang mga mag-aaral na bakunado laban sa COVID-19 ay bibigyan ng prayoridad sa pakikilahok sa face-to-face classes. Muling binigyang diin ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagbubukas ng mga paaralan at ang muling pagkakaroon ng face-to-face classes. Giit ng senador, ang patuloy na kawalan ng face-to-face classes ay magdudulot ng pangmatagalang pinsala sa edukasyon at ekonomiya ng bansa. Kung mababakunahan aniya ang mas maraming mag-aaral, mababawasan ang posibilidad ng hawaan at mas tataas ang kumpiyansa ng mga magulang. Ayon sa Planning Service ng DepEd, may labing-apat (14) na milyong mag-aaral na lima hanggang labing-isang (5-11) taong gulang ang maaaring makatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Ipinahayag din ni NTF Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez na balak ng pamahalaan na bakunahan ang mahigit labing-limang (15.56) milyong mga kabataan sa age group na ito. Para sa initial rollout, dalawampu't apat (24) na mga ospital at non-hospital facilities ang itatalagang mga vaccination sites sa National Capital Region (NCR). Ayon pa sa senador, mahalagang lahat ng mga kabataang maaari nang makatanggap ng bakuna ay mabakunahan lalo na't binabalak ng DepEd na simulan ang itinuturing na New Normal sa School Year 2022-2023. Sa ilalim ng New Normal, ang face-to-face classes ay magiging bahagi na ng pagtuturo sa gitna ng pandemya. "Napapanahon ang pagbabakuna sa mga batang 5 hanggang 11 ang edad, lalo na't patuloy ang ating pagsisikap na palawigin ang ating face-to-face classes. Mahalaga ito upang maprotektahan mula sa hawaan at pagkakasakit, hindi lamang ang ating mga mag-aaral kundi pati na rin ang kanilang mga guro at mga pamilyang nakapalibot sa kanila," ani Gatchalian.