Press Release

February 7, 2022 OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS

VIRTUAL PRESS CONFERENCE

February 07, 2022 Magandang umaga mga kasama. Salamat sa pag-attend ninyo ngayon. Noong mag-adjourn ang session last Thursday, nagpeplay sa isip ko ang kantang ito: "what a journey it has been and the end is not in sight". Nitong mga nakaraang araw, sa senado kami nagpapasa ng aming mga committee report. Ngayong umaga, hayaan nyong sa inyo, at sa ating mga kababayan, naman ako magpasa ng aking REPORT. Tatlong bagay lamang po. UNA, sa loob ng anim na taon, abot dalawampung (20) mga batas ang naipasa natin, at may mga naihabol pang panukalang-batas na kaunting push na lang ay magiging ganap na ring batas, tulad ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Masayang-masaya ako dahil bilang isang solo mom, alam ko ang hirap ng pinagdaraanan nila. Ngayon, parang may ka-partner na rin ang mga solo parents sa buong bansa. Para sa ating mga anak at kababaihan, ikinagaggalak ko rin na ang Anti-Trafficking in Persons Act at ang Foundling Recognition and Protection Act ay naghihintay nalang ng pirma ng Pangulo. As you know, many of the landmark legislations of this administration - from Expanded Maternity Leave Law to the Anti-Hospital Deposit Law to the Bawal Bastos Law to the Mental Health Law - were accomplished through our efforts. I am proud to have worked on these bills na ngayon ay batas na at napapakinabangan na ng marami. Marami tayong nagawa. Noong nakaraang taon rin, nakalibot ang ating Healthy Pinas mobile clinic sa buong bansa. Higit 200-thousand na pasyente rin ang nakapag-avail ng libreng serbisyong medikal. Nakakaikot tayo ng Luzon, Visayas, at Mindanao, salamat sa ating mga LGUs at volunteers. 62 provinces, 85 cities, 420 municipalities. Isang patunay na ang isang Hontiveros, nationwide kumikilos. IKALAWA, at isa ito sa pinaka-ipinagmamalaki ko, bilang parte ng 18th Congress: ang pagsisiwalat natin ng kurapsyon, kabilang na ang overpricing ng Pharmally sa mga pandemic supplies at ang nakakagalit na modus ng mga taga-Bureau of Immigration sa Pastillas Scheme. Hindi natin tinantanan ang mga boss ng BI na naglagay sa ating mga kababaihan at kabataan sa panganib at pang-aabuso. Hindi natin pinatulog ang mga taong... sa gitna ng pinakamalaking krisis pangkalusugan, imbes na maging kaagapay ay nanlamang, nanggantso at nanamantala pa. Sa aking mga kasamahan sa senado, I am proud to stand beside you. Hindi tayo nangimi. Ipinaglaban natin ang tama. At tiwala akong hindi mababalewala ang ating mga pagpupursige: mga walang hanggang text marathon, zoom meetings, at syempre ang puyat at pagod ng ating mga staff. Ang mga sakripisyong ito ay hindi mauuwi sa wala dahil mananaig ang katotohanan at hustisya. AT IKATLO, hindi dito natatapos ang lahat. There's so much work that needs to be done. Sa panahon ngayon, alam nating hindi sasapat ang mga batas. Hindi sasapat ang pagbibigay lamang ng libreng medical services. Bukod sa malusog na katawan, dapat, healthy rin tayong nakakapag-hanapbuhay. Bigyan natin ang lahat ng Pilipino ng dignidad sa trabaho. Halimbawa na lang, ang ating mga healthcare workers at non-medical personnel, na magta-tatlong taon nang nagsasakripisyo para sa kapakanan ng mas nakararami. Naipaglaban nga natin sa 2022 budget ang maidagdag ang P474 million sa pondo para sa mga janitor, security personnel, orderlies, at iba pang non-medical staff ng ating mga ospital. Dapat sinusuklian ang kanilang paghihirap ng karapat-dapat na benepisyo at allowance. And in fact, and as promised, one of the bills we co-authored institutionalizing benefits and allowances for them during health emergencies will be transmitted to Malacanang for the President's signature. Yet again, ika nga natin ay... kaunting tumbling na lang. Hindi rin tayo dapat magsawang maitanod sa West Philippine Sea, na siyang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga maliliit na mangingisda sa Central Luzon sa Pangasinan, Bataan pati na Palawan. Tulungan natin ang mga magsasaka, lalo na ang mga kababaihan na kailangan na kailangan ng katuwang sa patong-patong na responsibilidad dahil na rin sa epekto ng COVID-19. At syempre, itinutulak natin ang dagdag na proteksyon para sa ating mga delivery riders. Panahon nang pag-isipan ang pagbibigay ng minimum na pasada ng riders kada linggo at dagdag na benepisyo para sa kanilang kaligtasan sa gitna ng bakbakan sa kalsada. Tandaan natin, 2022 na. Hindi na lang basta-basta "jobs." Dapat, GOOD JOBS! Simula't sapol naman kasi, ang manggagawang Pilipino ang bumubuhat at nag-aangat sa ekonomiya ng bansa. Ang pag-aalaga natin sa ating mga manggagawa ay pag-aalaga sa kalusugan at kabuhayan ng bawat Pilipino. Ang magkaroon ng maayos na hanapbuhay at dignidad sa trabaho ang dapat maging new normal. Yan ang healthy buhay at healthy hanapbuhay. At sana po ay mabigyan ako ng pagkakataong makamtan natin ito. Maraming salamat po, at handa na ako sa inyong mga tanong.