Press Release

February 1, 2022 Speech of Partido Reporma Presidential Candidate

SEN. PANFILO "PING" M. LACSON

at the Lacson-Sotto Proclamation Rally Imus, Cavite

More at: https://pinglacson.net/article/speech-of-senator-ping-lacson-lacson-sotto-proclamation-rally Maraming salamat, Mayor Congressman Roy Loyola at sa lahat ng mga punong bayan sa ating mahal na lalawigan na naririto na sinamahan tayo ngayong gabi, maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking partner Senate President Tito Sotto, walang nangahas na umagaw ng kanyang upuan bilang SP. Alam nyo consensus builder talagang tunay na leader. Sa Senado laging ang upuan ng SP parang sinisilaban ng sili dahil laging gusto palitan. Pero sa ilalim ng pamumuno ni SP Sotto panatag ang SEnado. Lahat kami maski minority leader maski minority nakikisama sa kanya. Yan ang sagisag at katunayan ng isang tunay na leader, SP Tito Sotto. Nais ko ring bigyang pugay ang dating DILG Secretary Ronnie Puno na siya po ay tumutulong sa aming pangangampanya. Siya ang chairman ng NUP. Tatlo kaming chairman dito. Ako chairman ng PR, si SP chairman ng NPC, at si Sec Puno ang chairman ng NUP. Gusto ko ring i-acknowledge ang presence ng ating mga senatorial candidates na naririto. Sen JV, Sec Manny Pinol, Dra Minguita Padilla, Cong Monsour del Rosario, and of course isa ring dating Chief PNP, Guillermo Eleazar. Bago ko makalimutan narito rin ang mas pogi sa ating partner maski noong bata pa siya, si VM Gian Sotto. Partner pasensya ka na. Sasabi lang ako ng totoo. Maski bata ka pa mas pogi sa iyo si Gian. Sa aking mga kababayan, sa ating pinakamamahal na Lalawigan ng mga Bayani, ang tinaguriang Land of the Brave, lalawigan ng mga matatapang, mga Kabitenyo, magandang gabi po sa inyong lahat! Ang bilang sa ating buong kapuluan, ang bilang ng ating mga lalawigan, 81. Ang mga siyudad, 146. Ang mga bayan, 1,488. Ang ating mga barangay, mahigit 42,000 - to be exact, 42,046 na mga barangay. Pero ang pusong Caviteño, babalik at babalik sa kanyang lupang sinilangan, ang lalawigan ng Cavite. Yan ang dugong nananalaytay sa aking ugat, sa inyong abang lingkod. Dito ako pinanganak, narito ang aking pamilya, ang aking mga ninuno. Narito rin ang aking mga kaibigan, mga kamag aral, aking mga barkada. Hindi ko po makakalimutan. Babalik at babalik ako sa ating lalawigang Cavite. Alam ninyo, sa loob ng napakahabang panahon, nakagisnan na natin dalawang uri ng magnanakaw. Sa buong mundo, dito sa ating bayan, sa ating bansa, dalawang uri ng magnanakaw. Ang magnanakaw na ordinaryo at ang magnanakaw sa gobyerno. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ang magnanakaw na ordinaryo, namimili ng kanilang nanakawan at ang kanilang nanakawin. Di ba takot tayo sa magnanakaw pag medyo ginabi tayo ng uwi, kakaba kaba tayo baka may haharang, nanakawin ang ating napag-ipunang salapi o ating alahas na suot o maski anong bagay, anong mahalagang ari-arian. Yan ang magnanakaw na ordinaryo. Ang magnanakaw sa gobyerno wala pong pinipili yan. Walang pinipiling nanakawin. Ang ninakaw noon ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang ating karapatan para makatikim ng magandang edukasyon. Ang ating karapatan para sa maayos na kalusugan. Ang ating karapatan sa livelihood, sa infrastructure. Walang pinipili. Ang problema, tayo pa ang namimili sa mga magnanakaw sa atin. Bakit? Binoboto natin sila. Nakapagtataka bakit binoboto natin ang mismong magnanakaw sa atin. Di ba dapat piliin nating mabuti? Pagdating ng May 9, hindi namin pinagpilitan ang aming sarili pero piliin natin. Kasi ang magsa-suffer, tayo. 6 na taon singkad pagsisisihan natin ang ating ginawa pag nagkamali tayo ng iboboto. Kami ni SP Sotto nabanggit niya 83 years between us, 83 years ang aming pinaglingkod. Legislature, executive branch. Siya naging chairman ng DDB. Siya naging Vice Mayor, naging Senador at SP. 24 years. Ako 18 years. 20 years sundalo, 10 years ako pulis at 18 taon senador. Ito lang ipagmamalaki namin sa inyo. Ni minsan hindi kami tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko. At kapag kami ay pinagpala ng Diyos, ng Poong Maykapal na manilbihan sa susunod na 6 taon, ipagpapatuloy namin ang aming magandang serbisyo. Ang aming battlecry dalawa: Aayusin ang gobyerno para maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Tama si Sec Piñol. Israel 2.2M hectares. Ang PH 30M hectares, sagana sa tubig, sagana sa matabang lupa. Bakit tayo mahirap? Bakit hindi tayo umaasenso? Dahil ang binoboto natin yun ang namemerwisyo. Kaya po uulitin ko, kapag tayo pumili hindi lang pagkapangulo hindi lang pagka pangalawang pangulo, yung manunungkulan sa Senado, yung manunungkulan sa Kongreso, yung manunungkulan sa mga local na pamahalaan, pumili tayo pong mabuti. Isipin natin ang kinabukasan ng ating mga anak, isipin natin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Huwag na natin isipin ang sarili natin. Nagtiis na tayo, kaya pa natin pagtiisan. Alalahanin natin ang ating mga anak, ang magiging anak ng ating mga anak, ang susunod na henerasyon. Ito ba ang gusto natin ipamana sa susunod na henerasyon? Para bang, ngayon pa lang parang humihingi na tayo ng tawad sa kanila. Patawad susunod na henerasyon, napabayaan natin ang PH, napabayaan namin kayo, kaya kayo ang magmamana ng mga problema, kayo ang magmamana ng PH na di kanais-nais tirahan. Di ba pagka tayo minsan nag-a-abroad, di ba parang minsan nahihiya pa tayong makilala bilang Pilipino? At pag tayo nasa eroplano di ba ang batian natin pag pauwi na tayo, pag may nakita tayo kakilala o di kilala, ako binabati ako, Senator, back to reality na naman tayo. Di ba napakalungkot? Dapat masaya tayo uuwi na tayo ng PH. Pero nangyayari ganoon ang batian. Para bang pag ikaw lumipad sa eroplano parang nakatakas ka sa isang mahirap na buhay sa isang malungkot na buhay sa masamang pangitain. Pag ikaw ay palapag pabalik parang ang lungkot lungkot mo. Di ba dapat baligtarin natin lahat yan? Ang No. 1 problem po ng ating bansa, alam nyo ba kung ano? Gobyerno. And the solution lies in the face of the problem itself. It is called government, good government. Alam ninyo panahong 1950s narinig nyo na ba ang kasing edad namin ni SP, ang gintong orinola, istorya noon panahon ni President Quirino 1948-1953, ang P5,000 gold-plated orinola ang laking issue. Pero over time parang natanggap na natin tanggap na natin na ninanakawan tayo binoboto pa natin. Di ba dapat magising tayo sa katotohanan tayo rin ang kumukuha ng pamukpok sa ulo natin? Hindi pa huli ang lahat. May 9, 2022, huwag nyo kalimutan. Pati ang aking mga kasama narinig nyo si Sec Piñol. Noong nakikinig ako sa kanya kinikilabutan ako. Bakit tayo nagkaganito? Magising nap o tayo sa katotohanan. Isang araw lang tayo magiging hari. Isang araw lang tayong mamimili ng mamumuno sa atin. Pag tayo public servant, pag ikaw Pangulo, Pangalawang Pangulo, senador, you know, the people may not be our masters. But definitely we are your servants. Sana sa aking mga kabayan ito lang masasabi ko sa inyo, huling mensahe na lang. Ako po humaharap sa inyo bilang isang kababayan, lehitimong taga-Imus, lehitimong taga-Cavite. Kapag ako pinagpala na maglingkod, hinding hindi ko kayo ipapahiya. Hinding hindi ko kayo bibiguin! Kaya huwag nyong kalimutan: Lacson-Sotto: Aayusin ang Gobyerno, Para Maging Maayos ang Buhay ng Bawat Pilipino. Magandang gabi po at maraming maraming salamat sa ating lahat!