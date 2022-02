Pangilinan in campaign kickoff: From 'Sana All' to 'Dapat All'

NAGA CITY, FEB. 8 -- Vice-presidential candidate Francis "Kiko" Pangilinan on Tuesday evening rallied the people to use their votes in the May 2022 polls to elect leaders who have a track record of honest public service and who will lead Filipinos out of the pandemic toward physical and economic health.

"Sino ang mayroong solid track record? Sino ang mayroong solid na nagawa na? Sino ang matagal nang inuuna ang mahihirap, ang mga kapos, ang magsasaka at mangingisda? Sino ang walang bahid ng katiwalian? Walang iba ang Tropang Robredo-Pangilinan," Pangilinan said.

"Si Vice President Leni, sa Angat Buhay Program niya, daang libo na ang natulungan. Tayo naman sa Sagip Saka Law na ating ipinasa, bilyong pisong halaga ang pondo ng gobyerno, ginamit na para makabili ng direkta sa ating mga magsasaka't mangingisda para umangat ang kanilang kita. Iyan ang aming record na kung kami'y palarin ay palalawigin pa natin. Iyong mga naiiwanan, uunahin natin. Iyong mga kapos, uunahin natin," he added.

Standing before a sea of pink at the campaign kickoff here, Pangilinan transformed his earlier "Sana all" wish for a better Philippines into a demand.

"Hindi sana all. Sa Tropang Robredo-Pangilinan, dapat all. Dapat all, sapat ang kinikita para mayroong panggastos. Dapat all may hanapbuhay. Dapat all ligtas sa sakit. Dapat all mayroong sariling tahanan," Pangilinan said.

"Dapat all hindi ginugutom. Dapat all hindi baon sa utang. At sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, sa ating pagtataya, dadalhin natin ang ating Republika sa mas magandang bukas," he added.

After recalling an incident when at five years old, he was left behind after mass in Sto. Domingo Church, Pangilinan said the Tropang Robredo-Pangilinan will never abandon the people and will go back for those who have been left behind.

"Alam natin, marami sa atin ang naiwanan na. Marami sa atin ang hindi na binabalikan. Marami sa atin ang nakalimutan na. Tulad na lang ni Tatang Meg, isang rice farmer na nakilala natin sa Pampanga. 87 anyos na siya at noong tinanong ko kung ilang taon na siyang nagsasaka — 67 years na siyang nagsasaka. Halos pitong dekada na siyang nagsasaka. Ang malungkot nagsasaka pa rin. At ang mas malungkot, baon sa utang, gutom, at mahirap pa rin. Hindi ito katanggap-tanggap," he said.

Offering himself as the next vice president and Leni Robredo as president, Pangilinan said much is at stake in the upcoming election as he called on the Filipinos to guard their votes and give them to candidates who have unsullied track record.

"Nakataya ang kapakanan ng isang daang milyong Pilipino. Kaya paano natin gagamitin ang ating kapangyarihan para piliin kung sino ang dapat umupo. Minsanan lang sa anim na taon na tayo ay makapangyarihan sa lahat dahil bawat isa sa atin may kapangyarihang piliin kung sino ang pwedeng umupo at kung sino ang hindi pwedeng umupo," Pangilinan said.

"Paano natin gagamitin ang kapangyarihang ito? Sa halagang P3,000 ba? Ganyan ba ang halaga ng kinabukasan natin at ng ating mga anak? O kaya tayo ba'y magpapasya base sa kasinungalingan na ikinakalat, base sa paninira, base sa hindi totoo?" he asked.

"Ako ay naniniwala, kapag nakita natin ang katotohanan, mawawala o ibubura natin ang kasinungalingan at mangingibabaw ang katotohanan. Dahil kapag tayo ay nagpasya sa Mayo 9, mangingibabaw ang katotohanan. Dahil alam natin na ang boto natin, iyan ang lunas para sa mas magandang bukas," he added.

Pangilinan also rallied the crowd to support the TROPA candidates present at the kickoff: Teddy Baguilat, Leila de Lima (represented by her lawyer), Chel Diokno, Chiz Escudero (recorded message), Dick Gordon, Risa Hontiveros, Alex Lacson, and Sonny Trillanes.