February 13, 2022 Various sectoral groups affirm support for Leni-Kiko tandem 'Panahon na upang ang mga maralita ay magkaroon ng tunay na boses' QUEZON CITY, FEB. 13 - Various sectoral groups on Sunday affirmed their support for the tandem of presidential candidate Leni Robredo and vice-presidential bet Kiko Pangilinan in today's proclamation rally here. With representatives from different sectors on stage, Director Joel Lamangan read the "People's Proclamation" for Leni-Kiko, saying the two will uphold good governance and democracy in the face of fascism and corruption. "Panahon na upang ang mga maralita ay magkaroon ng tunay na boses sa pagapapatakbo ng pamahalaan. Hindi ba tayo nagtataka? Matapos ang halalan, matapos ang magaganda at ka-akit-akit na mga pangako, matapos mailuklok sa pwesto ang mga nanalo, ang buhay nating mga botante ay pareho pa rin," Lamangan said. "Tapos na, wakasan na ang panloloko ng mga politiko na matapos maihalal ang itinataguyod ay hindi ang interes ng nagdarahop na bansa na bumuto sa kanila kundi ang interes ng malalaking negosyante na namuhunan sa kanila," he added. The People's Proclamation also outlined the demands of people for a livable wage, affordable basic commodities such as food, electricity, and water, dignity for farmers and fisherfolk, security of tenure for workers, among others. "Laban ito ng naghihirap laban sa mga nagpapahirap. Laban ito ng mga ama ng tahanan na kailangang mamili -- pang-matrikula ba ng kanyang anak o maputulan ng kuryente. Laban ito ng ina na binabawasan ang pagkain sa hapag makabayad lamang ng tubig na noong bago ma-privatize ay P3.60 per cubic meter, ngayong P30 per cubic meter na," the support reads. "Laban ito ng mga tsuper na sa gitna ng pandemya ay nawalan ng kita. At ngayong nakapasada na, wala pa ring kita sa taas ng presyo ng krudo at gasolina. Laban ito ng magsasaka na ngayon pa lamang nagkakaroon ng pagkakataong kumita ay bigla namang pinayagan ang imported rice at iba pa," it added. "Laban ito ng mga may sakit na sa kawalan ng pangbayad sa ospital ay nagpapasakla na lamang upang makalikom ng pambayad sa punerarya. Laban ito ng buong sambayanang Pilipino na ang kaisa-isang mina ng langis at natural gas -- ang Malampaya -- na sana ay naging pagmamay-ari ng Pilipinas, binigay pa sa negosyanteng malapit sa kasalukuyang namumuno," it said. These sectors are putting their hopes to the duo that their long-time clamors be heard in the next administration, saying the tandem of Robredo-Pangilinan can say no to pressures from big businessmen and foreign investors. "Mga kababayan, dumating na ang ating kampeon. Ang tunay na kayang tumanggi sa panunuhol ng mga dambuhalang interes at negosyante. Dumating na ang ating kampeon na sa labanang ito ng mga naghihirap sa nagpapahirap ay kakampi sa interes ng mahihirap," the statement said. Earlier today, Robredo-Pangilinan supporters flocked the streets of Quezon City and converged at the Quezon City Memorial Circle to show their support for the duo and the entire Tropa (Team Robredo-Pangilinan) slate ahead of the May 9 elections. Several artists graced the event where they entertained the crowd and urged them to convince people to choose the Robredo-Pangilinan tandem. Among them is Jonalyn Viray, a singer who admitted that it is going to be her first time to cast her vote. "Gusto ko lang po sabihin na bilang isang first-time voter ever po ay ibinibigay at ipinagkakatiwala ko po kay Leni Robredo at Pangilinan ang aking boto para sa magandang kinabukasan ng ating bayan," she said. Volunteers distributed lugaw and drinks to the attendees, enthusiastically narrating how they pitched in resources to prepare cauldrons of the steaming dish that has become one of the symbols for the Robredo-Pangilinan campaign. Officers and members of the urban poor group Kadamay were also present and recalled how Pangilinan's daughter, Frankie, helped in bailing out some of their members who were arrested as they sought help from government at the height of Covid-19 lockdowns. ### FULL TRANSCRIPT: Panahon na upang ang buhay nating maliliit, upang ang buhay nating naghihirap, upang ang buhay nating binabalewala ay magkaroon ng ibayong pag-asa. Panahon na upang ang mga maralita ay magkaroon ng tunay na boses sa pagapapatakbo ng pamahalaan. Hindi ba tayo nagtataka? Matapos ang halalan, matapos ang magaganda at ka-akit-akit na mga pangako, matapos mailuklok sa pwesto ang mga nanalo, ang buhay nating mga botante ay pareho pa rin. Tapos na, wakasan na ang panloloko ng mga politiko na matapos maihalal ang itinataguyod ay hindi ang interes ng nagdarahop na bansa na bumuto sa kanila kundi ang interes ng malalaking negosyante na namuhunan sa kanila. Laban ito ng naghihirap laban sa mga nagpapahirap. Laban ito ng mga ama ng tahanan na kailangang mamili - pang-matrikula ba ng kanyang anak o maputulan ng kuryente. Laban ito ng ina na binabawasan ang pagkain sa hapag makabayad lamang ng tubig na noong bago ma-privatize ay P3.60 per cubic meter, ngayong P30 per cubic meter na. Laban ito ng mga tsuper na sa gitna ng pandemya ay nawalan ng kita. At ngayong nakapasada na, wala pa ring kita sa taas ng presyo ng krudo at gasolina. Laban ito ng magsasaka na ngayon pa lamang nagkakaroon ng pagkakataong kumita ay bigla namang pinayagan ang imported rice at iba pa. Laban ito ng mga may sakit na sa kawalan ng pangbayad sa ospital ay nagpapasakla na lamang upang makalikom ng pambayad sa punerarya. Laban ito ng buong sambayanang Pilipino na ang kaisa-isang mina ng langis at natural gas - ang Malampaya - na sana ay naging pagmamay-ari ng Pilipinas, binigay pa sa negosyanteng malapit sa kasalukuyang namumuno. Laban ito ng mga gumagamit ng toll road o expressway na nagtatanong "hulog kami nang hulog, kailan ba matatapos ang toll road na yan? Hanggang ngayon hindi pa ba bayad yan?" Mga kababayan, dumating na ang ating kampeon. Ang tunay na kayang tumanggi sa panunuhol ng mga dambuhalang interes at negosyante. Dumating na ang ating kampeon na sa labanang ito ng mga naghihirap sa nagpapahirap ay kakampi sa interes ng mahihirap. Dumating na ang ating kampeon na matapos ang halalan na ito ay tunay niyang pagsisilbihan ang interes ng milyung-milyong bumoto at hindi ang interes ng iilang mga negosyante na namumuhunan sa mga kandidato. Dumating na ang ating kampeon na wawakasan na ang mahal na singil sa tubig at kuryente, na itatama ang pagtaas ng presyo ng gasolina at kruda, na ibibigay na sa Pilipino ang pagmamay-ari sa Malampaya, na magsasabing bayad na ba ang toll road o hindi, na kakampihan ang interes ng magsasaka sa kanilang paglaban sa imported rice at iba pa, na tutugunan ang panawagan ng ENDO na magkaroon sila ng seguridad sa kanilang pinagtatrabahuhan, ng mga walang trabaho na magkaroon na ng trabaho, ng mga nawalan ng trabaho na magkaroon ng pantawid habang naghahanap sila ng trabaho, ng mga walang bahay na magkaroon na ng sarili at disenteng tirahan na hinuhulugan, ng mga mangingisda na makalaot sa West Philippine Sea nang mapayapa. Laban ito ng isang daang milyong Pilipino na magmamana ng P12 trillion na utang ng iiwanan ng kasalukuyang administrasyon. Dumating na ating kampeon na magbibigay sa atin ng tunay na karunungang panlipunan. Dumating na ang ating kampeon na mamumuno sa atin sa labang ito.