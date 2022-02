Press Release

February 15, 2022 Transcript from media interview of Sen. Joel Villanueva Q: Reaction sa endorsement ni Parañaque City Mayor Olivarez SJV: Heartwarming. I'm humbled and blessed dahil alam naman natin ang performance ng ating Mayor Edwin, Cong Olivares at ng buong team nila. Pang-world class ang ginawa nila dito sa Paranaque City and to be endorsed by someone like him eh talagang nakakataba ng puso at alam ko po ito ang dahilan kung bakit tayo ay naiinspire pa para tayo ay magpatuloy at maglingkod para sa Diyos at sa bayan. Q: In connection with that, yung Lacson-Sotto team, hindi na raw nila ikakampanya sina Sen. Gordon at VP Binay, kayo nananatili pa rin sa kanila? SJV: First of all, I'd like to say I am honored to be part of the slate. Kilala ko sina Sen. Lacson at Sen. Sotto since time immemorial. I've worked with them, hand-in-hand, especially si SP, I'm deputy majority leader ng Senate at alam niya how I work, alam ko rin how he works so I have very high respect sa kanila. We call them the titans of the Senate kaya I'm honored and grateful. Yung decision nila with other candidates is not my call, but for me, I'm still here as a friend and ally and natutuwa ako na hanggang ngayon hindi nawawala ang kanilang endorsement sa atin. I think there's one common denominator despite the fact na nagkakaroon ng bickerings, iba-iba ang posisyon nila (ng mga presidential candidates) sa iba't ibang issue but they have one common denominator and that is we need a TESDAMAN in the Senate because at the end of the day, after this pandemic, yung mga new normal problems na nagke-create ngayon, yung new normal skills requirement, job requirements, kailangan tama ang training. Tama ang initiatives, tama ang insyatiba ng pamahalaan, and that's where we are coming in. Nakita nila lahat yun, and again I'm so honored and thankful. Q: Wala po ba kayong tatayuang entablado dahil ilan ding tandem ang nag-eendorse sa inyo? SJV: So far wala pa ho akong tinatayuan, hindi ko naman kino-close ang door but as I mentioned at malinaw naman ang pag-uusap namin sa lahat ng kandidato, walang direct endorsement, etc. Tayo naman, host din tayo if they go to Bulacan, for instance, pwede ko silang i-host. Yun naman ang usapan namin. Importante dito malinaw naman ang communication lines at sa ngayon po very clear naman ang communication line namin. Q: Speaking of endorsement po, gaano kahalaga ang endorsement ni Cong. Olivarez sa inyo? SJV: Napakahalaga po dahil kung uunahin ko sigurong puntahan ang 2016 when I was making that decision, very hard decision to run for Senate. I was an underdog candidate, si Mayor Edwin po magkausap kami, we talked about it isang gabi dito sa Paranaque when we are having dinner, and he was the one who told me na I think this is your time na talagang inilagay ka ng Diyos diyan and then 2016 elections, they are the ones who really work hard for me, not only in Paranaque but the entire NCR region and other provinces kaya I have very high respect kay Mayor Edwin and I'm so grateful and thankful, beyond words ang pagiging grateful ko na maging part at ma-endorse ng isang world class at top caliber Mayor Q (to Mayor Oliverez): Mayor, anong nakikita nyo kay Senador Villanueva at inendorso nyo po? Mayor Edwin Olivarez: Nakita natin yung 6 years niya bilang senator, nakita natin ang performance niya bilang senator, napakaraming batas na kanyang ginawa at makikita natin ang kanyang connection with the LGU ay nanatili sa amin at ramdam namin dito yan dito sa Paranaque. Q: Mapili kayo sa pag-endorso ng mga pulitiko, anong criteria ang ineendorso nyo? Mayor Olivarez: When we endorse po dito hindi lang ako pati ang aming mga kasamahan ang aming team yun talagang may sincerity, may vision at may direksyon talaga. At alam ko po nakasama ko si Joel ng mahabang panahon, in fact kahit nung 2016 kami ay magkasama, hindi siya nagbago at ang pinakamaganda dito nagsilbi siya ng buong katapatan sa buong Republika ng Pilipinas Q: Nakita nyo ba kay Sen Villanueva ang sinseridad sa paglilingkod sa bayan? Mayor Olivarez: Totoo yan, nakita naman natin wala tayong nakitang controversy at kailangan natin dito ang ating post pandemic ang ating economic recovery, eh kailangan natin ng TESDAMAN so kailangan natin training, workshop para maprepare natin ang ating mga kababayan sa trabaho nila dahil maraming nawalan ng trabaho this pandemic. Q: Speaking of training, sa tingin nyo ba mas maganda kung kayo ay nasa Kongreso na at babalangkas ng panukalang batas na may kinalaman sa TESDA? Mayor Olivarez: Tama po yan, ang atin pong inaaplayan na posisyon baka palarin tayo na maging Congressman sa 1st District ng Paranaque. Q: Message po ninyo Mayor Olivarez: Sa ngalan po ng lungsod ng Paranaque, personally ako po ay ineendorse ko po ang atin pong mahal na Senator Joel Villanueva para sa kanyang reelection bid para another seat sa Senado. SJV: Taos pusong pasasalamat, isang malaking karangalan ang muling makasama ang aking kaibigan, Mayor Edwin, Cong. Eric, Coach Binky (Councilor Favis) ang buong team at nakakalugod po again ang hirap hugutin ang tamang salita para magpasalamat. But all I can say is that I will not let them down and I will do my best to ensure na maraming trabaho, magandang trabaho maraming trabaho pa ang ating magagawa para sa aking mga kababayan. ADDITIONAL NOTE: Sen. Villanueva was also endorsed earlier today by Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano when the Senator visited Pasay City Hall. The senator posted this message in his Facebook: Marami pong salamat kay Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano, Rep. Tony Calixto at buong team sa inyong taos-pusong suporta at tiwala para magpatuloy ang ating TESDAMAN sa Senado. Isang karangalan po na kasama natin ang buong Pasay City na magsulong ng maraming trabahong at matiwasay na hanapbuhay para sa ating mga kababayan. Mabuhay!