Press Release

February 16, 2022 STATEMENT OF KIKO PANGILINAN ON BAKLAS TARPS ON PRIVATE PROPERTY "Nakakadurog ng puso ang mga video ng pambabaklas ng Comelec ng mga tarps ng ating mga volunteers. :') Pinapaalala natin sa Comelec na pera ng pribadong mga Pilipino ang pinanggastos sa mga tarps na binabaklas nila. Sagrado po ang private property sa Saligang Batas. Kaya panawagan natin sa Comelec: Respetuhin ang private property ng mga volunteers ng TROPA. Kung hindi ay mapipilitan tayong magsampa ng kasong trespassing at destruction of private property sa sinumang magpumilit na labagin ang batas. Sinasalo na tayo ng mga volunteer natin sa pagpapagawa ng tarps, posters, at kung ano-ano pang campaign material. Kinakabit sa sarili nilang mga bahay at sa mga nakukumbinsi para suportahan ang TROPA ng Leni-Kiko. Sasaluhin natin sila sa kasong ito."