Press Release

February 17, 2022 Hontiveros vows: Fight against corruption, abuse vs. women, children to continue Re-electionist Senator Risa Hontiveros on Thursday vowed to continue her fight against corruption in government and abuse of women and children should she be elected in the Senate for a second term. Hontiveros said that she hopes the public will help her continue going after officials guilty of abuse and misuse of public funds, especially amid a pandemic in which so many Filipinos are poor, hungry and jobless. "Ayaw natin sa manloloko. Ayaw natin sa manggagantso. Ayaw natin sa magnanakaw. Patuloy natin silang lalabanan mula sa Senado," Hontiveros said. She cited her experience as a leading figure behind some of the Senate's most explosive investigations in recent years, such as the probe on the so-called 'Pastillas scam' or corruption scheme involving Bureau of Immigration (BI) personnel and Chinese nationals. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Hontiveros spearheaded the investigation which eventually led to the suspension and filing of criminal charges against dozens of BI officials and employees. Hontiveros was also one of the most active participants in the Senate inquiry on the multi-billion Pharmally scandal, which has uncovered irregularities supposedly involving foreign fugitives and even officials like Department of Health Secretary Francisco Duque III. "May mga tumatawag na nga sa akin na 'Resibo Queen,' dahil kapag mga imbestigasyon daw, ang hilig kong maglabas ng mga resibo," Hontiveros added. On top of her fiscalizing and anti-corruption duties, Hontiveros also vowed to continue pushing for reforms that aim for "Healthy Buhay at Hanapbuhay," or better health protections and livelihood for Filipinos. Since 2016, Hontiveros has filed at least 187 Senate bills and resolutions. Of these, a number have already become landmark legislation, such as the Universal Healthcare Act, the 4Ps Act, and the Expanded Maternity Leave Law. Hontiveros: Tuloy ang laban vs. korapsyon at pang-aabuso sa kababaihan! Nangako si re-electionist Senator Risa Hontiveros na itutuloy ang kanyang laban kontra korapsyon at pang-aabuso sa kababaihan at kabataan, kung siya ay muling ihalal ng publiko sa Senado. Ayon kay Hontiveros, umaasa siya na tutulungan siya ng masang Pilipino na ituloy ang kanyang paghahabol sa mga opisyal na tiwali at umaabuso sa kaban ng bayan, lalo na sa gitna ng pandemya kung saan marami ang naghihirap, nagugutom at walang hanapbuhay. "Ayaw natin sa manloloko.*Ayaw natin sa manggagantso. Ayaw natin sa magnanakaw. Patuloy natin silang lalabanan mula sa Senado," ani Hontiveros. Si Hontiveros ay isa sa mga pangunahing senador na nasa likod ng ilan sa pinaka-eksplosibong imbestigasyon ng Senado sa mga nakalipas na taon, gaya ng pagdinig sa tinaguriang 'Pastillas scam' o sistema ng korapsyon sangkot ang ilang tauhan ng Bureau of Immigration (BI) at Chinese nationals. Bilang pinuno ng Senate Committee on Women, Children, and Family Relations, si Hontiveros ang nanguna sa nasabing imbestigasyon, na kalaunan ay nagresulta sa suspensyon at pagsampa ng kaso laban sa ilang dosenang opisyal at tauhan ng BI. Ang senadora din ang isa sa nanguna sa imbestigasyon sa multi-billion Pharmally scandal, kung saan nasiwalat ang mga ilang iregularidad kung saan sangkot ang ilang puganteng dayuhan at pati mga opisyal gaya ni Department of Health Secretary Francisco Duque III. "May mga tumatawag na nga sa akin na 'Resibo Queen,' dahil kapag mga imbestigasyon daw, ang hilig kong maglabas ng mga resibo," sabi ni Hontiveros. Maliban sa kanyang paglaban sa korapsyon, nangako din si Hontiveros na itutuloy din ang kanyang pagsulong sa mga reporma para sa "Healthy Buhay at Hanapbuhay," o pag-angat sa kalusugan at kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Mula nang siya ay nahalal sa Senado noong 2016, nakagawa si Hontiveros ng hindi bababa sa 187 na panukalang batas at resolusyon ng Senado. Ilan dito ay naipasa na bilang mahalagang batas, gaya ng Universal Healthcare Act, 4Ps Act, at Expanded Maternity Leave Law.