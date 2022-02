Press Release

February 17, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON OFWS IN UKRAINE Isang malaking kaluwagan sa loob na malamang nagtutulungan ang ating mga ahensya upang maililigtas ang lahat ng mga OFWs na nasa gitna ng krisis sa Ukraine. Tiwala ako sa kakayahan ng Department of Foreign Affairs (DFA) na masiguradong may tulong na maaasahan ang ating mga kababayan. Nanawagan naman ako sa Department of Labor and Employment (DOLE) at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na makipag-ugnayan sa mga LGUs upang maihanda ang karampatang suporta para sa mga Ukraine OFWs na babalik sa Pilipinas. Bukod sa kaligtasan nila mula sa panganib, tiyak na pangunahing pangamba rin nila ang kanilang hanapbuhay. Malaki ang maitutulong ng welfare fund upang magsisilbing pantawid-kita habang naghahanap ng trabaho at dagdag pagkakakitaan. Noong maraming OFW ang kinailangang i-repatriate sa kasagsagan ng COVID-19, nanawagan na tayo na magkaroon ang DOLE at OWWA ng reintegration program o yung tinawag nating BalikBayani program. Sana ma-implementa na ito para may Healthy Buhay at Hanapbuhay na naghihintay sa kanila sa Pilipinas.