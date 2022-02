Press Release

February 19, 2022 Pangilinan: Pakawalan si Dr. Naty Kinukundena natin ang pag-aresto kay Dr. Naty Castro, isang premyadong manggagamot ng mga walang-wala nating katutubo. Nakakagimbal ang mala-martial law na mga taktiktang ginagamit ng mga awtoridad pagdakip sa kanya. Ang balita natin, walang pangalan niya ang warrant of arrest, walang name-plate at hindi naka-uniporme ang mga umaresto sa kanya. Dinala sa kung saan-saan si Dr. Naty bago kasuhan. At hindi siya pinayagang makausap ang kanyang abogado. Gawain yan ng mga kriminal at walang pagkilala sa batas, hindi ng mga alagad ng batas. Matapos ang pambabaklas ng mga tarpaulin sa loob mismo ng ari-arian ng mga pribadong mga mamamayang Pilipino, tila dinadala tayo ng mga galamay ng martial law patungo lalo sa dilim. Bibigyan natin ng anumang tulong na kailangan ni Dr. Naty -- ligal, medikal, at moral support. Tulad ng mga kabataang Isabelino na nagsisindi ng kandila, kasama natin sila at ni Dr. Naty na patuloy na magiging liwanag sa dilim.